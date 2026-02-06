Puerto Rico no contará con sus mayores estrellas: Correa, Lindor y Báez se pierden el Clásico Mundial

Ciudad de México.- Al igual que el resto de equipos participantes, la selección de Puerto Rico presentó el roster inicial con el que participará en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el cual dará inicio en marzo próximo. En el listado boricua, fue muy evidente la falta de sus mayores estrellas en MLB, ya que ni Carlos Correa, ni Francisco Lindor y tampoco Javier Báez verán participación en el torneo de talla internacional.

Cabe recordar que Puerto Rico fue uno de los pocos combinados que alzó la voz hace un par de semanas, ya que se quejaron sobre la disponibilidad de sus jugadores, acusando a las Grandes Ligas de intentar boicotear su roster. Las protestas llegaron a tal grado que los directivos del conjunto boricua amenazaron con no participar en el próximo Clásico Mundial, aunque terminaron por aceptar la invitación y confirmar su lugar.

Aun así, en el listado preliminar que presentó Yadier Molina y su cuerpo técnico, son evidentes las ausencias de las estrellas estelares de Puerto Rico. El caso de Carlos Correa y Francisco Lindor es similar, ya que ninguno de sus jugadores pudo conseguir un seguro que cubriera su salario anual, por lo que sus organizaciones terminaron por retirarles la autorización.

#Deportes | Houston Astros: José Altuve y Carlos Correa no jugarán el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ??https://t.co/2dxl6ygO5K — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

En contraparte, el tema de Javier Báez es diferente, pues el 'Mago' se perderá la edición del 2026 al estar cumpliendo una sanción impuesta por la WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol). El campo corto con un amplio recorrido en la MLB dio positivo a carboxi-THC en una prueba de dopaje realizada en marzo del 2023, lo cual lo dejó en un estatus de inelegible en los torneos del ente internacional.

Javier Baez isn't playing for Puerto Rico in the World Baseball Classic because he tested positive for cannabis during the 2023 WBC, per @EvanPetzold pic.twitter.com/1VETPfh6RL — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 6, 2026

Roster de Puerto Rico para el Clásico Mundial 2026

Receptores

Martín Maldonado

Christian Vázquez

Infielders

Nolan Arenado

Edwin Arroyo

Darell Hernáiz

Emmanuel Rivera

Luis Vázquez

Jardineros

Willi Castro

Carlos Cortes

Matthew Lugo

MJ Meléndez

Heliot Ramos

Eddie Rosario

Bryan Torres

Lanzadores

Raymond Burgos

Fernando Cruz

José De León

Edwin Díaz

José Espada

Rico García

Seth Lugo

Jorge López

Jovani Morán

Luis Quiñones

Ángel Reyes

Eduardo Rivera

Gabriel Rodríguez

Elmer Rodríguez

Yacksel Ríos

Ricardo Vélez

Puerto Rico's roster for the 2026 World Baseball Classic! pic.twitter.com/KkOzIkAs5c — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui