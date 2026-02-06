Puerto Rico no contará con sus mayores estrellas: Correa, Lindor y Báez se pierden el Clásico Mundial

Ciudad de México.- Al igual que el resto de equipos participantes, la selección de Puerto Rico presentó el roster inicial con el que participará en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el cual dará inicio en marzo próximo. En el listado boricua, fue muy evidente la falta de sus mayores estrellas en MLB, ya que ni Carlos Correa, ni Francisco Lindor y tampoco Javier Báez verán participación en el torneo de talla internacional.
Cabe recordar que Puerto Rico fue uno de los pocos combinados que alzó la voz hace un par de semanas, ya que se quejaron sobre la disponibilidad de sus jugadores, acusando a las Grandes Ligas de intentar boicotear su roster. Las protestas llegaron a tal grado que los directivos del conjunto boricua amenazaron con no participar en el próximo Clásico Mundial, aunque terminaron por aceptar la invitación y confirmar su lugar.
Aun así, en el listado preliminar que presentó Yadier Molina y su cuerpo técnico, son evidentes las ausencias de las estrellas estelares de Puerto Rico. El caso de Carlos Correa y Francisco Lindor es similar, ya que ninguno de sus jugadores pudo conseguir un seguro que cubriera su salario anual, por lo que sus organizaciones terminaron por retirarles la autorización.
En contraparte, el tema de Javier Báez es diferente, pues el 'Mago' se perderá la edición del 2026 al estar cumpliendo una sanción impuesta por la WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol). El campo corto con un amplio recorrido en la MLB dio positivo a carboxi-THC en una prueba de dopaje realizada en marzo del 2023, lo cual lo dejó en un estatus de inelegible en los torneos del ente internacional.
Roster de Puerto Rico para el Clásico Mundial 2026
Receptores
- Martín Maldonado
- Christian Vázquez
Infielders
- Nolan Arenado
- Edwin Arroyo
- Darell Hernáiz
- Emmanuel Rivera
- Luis Vázquez
Jardineros
- Willi Castro
- Carlos Cortes
- Matthew Lugo
- MJ Meléndez
- Heliot Ramos
- Eddie Rosario
- Bryan Torres
Lanzadores
- Raymond Burgos
- Fernando Cruz
- José De León
- Edwin Díaz
- José Espada
- Rico García
- Seth Lugo
- Jorge López
- Jovani Morán
- Luis Quiñones
- Ángel Reyes
- Eduardo Rivera
- Gabriel Rodríguez
- Elmer Rodríguez
- Yacksel Ríos
- Ricardo Vélez
Fuente: Tribuna del Yaqui