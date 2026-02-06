Real Madrid pierde a importante jugador: Rodrygo no podrá disputar el playoff de la Champions League

Ciudad de México.- El Real Madrid no tiene margen de error en la Champions League, donde tendrá que disputar los playoffs ante el Benfica, conjunto lusitano que les imposibilitó su clasificación directa. Para el partido eliminatorio, Álvaro Arbeloa no podrá utilizar a Rodrygo, uno de sus atacantes más confiables, luego de que este recibiera una sanción por parte del Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA.

El extremo derecho entró al duelo con el Benfica en la segunda mitad, cuando el Real Madrid intentaba empatar el marcador por todos los medios. Al contrario de lo que fue la consigna de su entrada, Rodrygo se hizo expulsar por una doble tarjeta amarilla en el 90+6 y 90+7, luego de protestar al árbitro por una falta. El colegiado, Davide Massa, estableció en su reporte que el brasileño utilizó lenguaje altisonante y lo insultó en reiteradas ocasiones.

#Deportes | Otro fracaso: Real Madrid cae ante el Benfica y tendrá que disputar el playoffs de la Champions League ?https://t.co/1b2stsElOB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

Ante esto, el Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA decidió emitir una resolución sobre el tema, en la cual se establece que Rodrygo fue acreedor de dos partidos de sanción, por lo que no podrá disputar la ronda de playoffs de la Champions League. Además, se informó de que tanto el Real Madrid como el Benfica debían pagar una multa de 40 mil euros, esto por haber retrasado el inicio del encuentro.

Además, el equipo blanco reveló que Rodrygo presentó una tendinosis en el isquiotibial de su pierna derecha, lo cual lo alejaría de las canchas por un tiempo aún mayor.

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2026

Esta dura baja se sumará a la ya conocida de Jude Bellingham, quien se encuentra en la lista de lesionados. El británico fue parte del cuadro titular que el Real Madrid presentó para enfrentar al Rayo Vallecano en LaLiga, aunque tuvo que abandonar la cancha luego de solo nueve minutos por haber tenido una lesión muscular. El mediocampista tuvo que ser apoyado por el cuerpo médico del equipo al no poder caminar por sí mismo.

Luego de ser sometido a las pruebas médicas pertinentes, se determinó que Bellingham presentaba una lesión muscular de consideración, por lo que su participación en las canchas se pondrá en pausa. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda".

Si bien no se reveló el tiempo que causará baja, se estima que sea al menos durante un mes, por lo que no tendrá actividad en las siguientes jornadas del certamen español, además de perderse la ronda de repechaje en la Liga de Campeones de la UEFA.

Parte médico de Bellingham. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui