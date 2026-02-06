Serie del Caribe 2026 será la columna vertebral del Clásico Mundial de Beisbol; acudirán más de 20 peloteros

Guadalajara, Jalisco.- Fue este jueves 5 de febrero cuando se hicieron oficiales los grupos de peloteros que estarán en el Clásico Mundial de Beisbol, donde sobresale que más de 20 jugadores que actualmente participan en la Serie del Caribe Guadalajara 2026 estarán en el torneo internacional que comenzará en marzo.

Los Federales de Chiriquí son el equipo que más llevará convocados al máximo evento beisbolero. Los canaleros contarán con al menos nueve jugadores en la selección de Panamá. En la nómina figuran nombres como los del receptor Christian Bethancourt; los jugadores del cuadro Johan Camargo y Erasmo Caballero; los jardineros José Ramos y Jhonny Santos; además de los pitchers Paolo Espino, Jorge García, Humberto Mejía y Abdiel Mendoza, quienes estarán bajo las indicaciones de José Mayorga.

Mientras que por la selección de México, que será dirigida por Benjamín Gil, están Alexis Wilson (Charros de Jalisco), Joey Meneses (Tomateros de Culiacán), el jardinero Julián Ornelas (Charros de Jalisco) y lanzadores Jesús Cruz y Gerardo Reyes, ambos que quedaron bicampeones con los Charros de Jalisco.

¡Al público lo que pide! uD83DuDE4CuD83CuDFFB



La espera terminó… Estos son los nombres que cargarán el orgullo de todo un país. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Listos para hacer historia en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. uD83CuDF0E



¡Puro gallo! uD83DuDE2E?uD83DuDCA8#EsMiSangre uD83EuDE78uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/T8JG9yYR6w — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) February 6, 2026

De igual manera, Puerto Rico convocó a varios peloteros de los Cangrejeros de Santurce, siendo el exligamayorista Christian Vázquez la principal atracción, junto con el infielder Emmanuel Rivera y los lanzadores Eduardo Rivera y Gabriel Rodríguez, que han tenido una gran Serie del Caribe.

Asimismo, en las nóminas del Clásico Mundial 2026 volverán a ver actividad Reynaldo Rodríguez (Charros de Jalisco) y el lanzador nicaragüense Ronald Medrano (Charros de Jalisco), que vienen de tener un enorme invierno en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Por otra parte, no solamente jugadores estarán peloteros, ya que tres dirigentes que actualmente ven acción en la Serie del Caribe de Guadalajara también estarán sentados en el banquillo del mundial. Uno de ellos es Benjamín Gil, que repite como timonel de la selección mexicana.

¡CUATRO CHARROS EN EL ROSTER DE uD83CuDDF2uD83CuDDFD PARA EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL!uD83EuDD20uD83DuDCAAuD83CuDFFC

El MVP Julián Ornelas, los ligamayoristas Alejandro Osuna y Gerardo Reyes, así como Jared Serna, estarán con el equipo tricolor.

¡Enhorabuena, campeones!uD83DuDC34uD83DuDD25 pic.twitter.com/eI70QUZX5t — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) February 6, 2026

En tanto, el dirigente de los Cangrejeros de Puerto Rico, Omar López, estará al frente en el Clásico Mundial, pero con otro país; será con la selección de Venezuela, que es una de las candidatas a levantar la corona por el gran nivel de peloteros convocados. Mientras que José Mayorga, que dirigió a Panamá en Jalisco, volverá a portar los colores canaleros, pero ahora en el torneo que comenzará oficialmente el 4 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui