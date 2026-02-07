América quiere a su Vinícius: Este jugador brasileño estaría muy cerca de aterrizar en Coapa

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la legión brasileña está por crecer al interior del Club América y es que el nombre de Vinícius Moreira de Lima, actual futbolista del Fluminense, ha estado sonando en los últimos días para convertirse en nuevo jugador de Las Águilas. Fuentes especializadas señalan que el atacante sudamericano es pedido expreso André Jardine, a quien la directiva del equipo le ha dado mayor peso en la elección de los refuerzos para el Clausura 2026.

De acuerdo con información proporcionada por el medio GE Globo, el cuadro de Coapa se encuentra en una etapa avanzada de la negociación por los servicios de 'Lima', como lo conocen en su país natal. Este sábado 7 de febrero de 2026 es un día clave para definir si el brasileño aterriza o no en Coapa. El informe indica que América intentará emular lo hecho con el traspaso de Raphael Veiga, quien llegó procedente de Palmeiras.

Por su parte, ESPN señaló que la operación será un préstamo por 11 meses, hasta el 31 de diciembre del presente año, con una opción de compra para el conjunto azulcrema. Según el sitio especializado Transfermarkt, el nacido en Porto Alegre, Brasil, tiene un precio de mercado cercano a los 2.5 millones de dólares, pero América habría conseguido una cifra menor a esa cantidad para la opción de compra en caso de que la desee ejercer a finales de este 2026.

Vinícius Moreira de Lima se caracteriza por su plurifuncionalidad y la prensa brasileña lo describe como un mediocampista, extremo, mediocampista defensivo e inclusive defensa. Sin embargo, 'Lima' es suplente en el equipo que actualmente dirige el argentino Luis Zubeldía, pues el futbolista de 29 años ha sido titular en tres partidos, mientras que ha entrado de cambio en tres juegos y en cuatro ni siquiera ha jugado.

Con la playera del Fluminense, el mediocampista registra 168 juegos y también ha jugado en otros equipos como Ceará, Gremio, Al-Wasl y Mallorca B. En cuanto al cierre de registros de la Liga MX, este si cierra a la medianoche del lunes 9 de febrero de 2026 y, en caso de concretarse la llegada del brasileño, se sumaría a las llegadas de sus compatriotas Raphael Veiga y Rodrigo Dourado, así como la de los mexicanos Aarón Mejía y Fernando Tapia.

Fuente: Tribuna del Yaqui