Anuncian el Equipo Todos Estrellas de la Serie del Caribe; Tomateros y Charros dominan la lista

Guadalajara, Jalisco.- Será este sábado 7 de febrero de 2026 cuando llegue a su fin la Serie del Caribe Guadalajara 2026, la misma que ha resultado un éxito para México, ya que los dos equipos que representaron a la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Charros y Tomateros, llegaron a la final.

Pero a horas de que se ponga en marcha el juego por la corona del circuito invernal, este mismo día la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe anunció al Equipo Todos Estrellas del torneo, donde sobresale la presencia de los peloteros de México Verde y México Rojo.

En total, fueron tres integrantes de los Charros de Jalisco y tres más de los Tomateros de Culiacán los que formaron parte del equipo ideal del torneo. Mientras que por los Leones del Escogido igualmente tres peloteros se llevaron el galardón como mejores elementos individualmente.

Y con ustedes :



El equipo Todos Estrellas de la SDC 26uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDF1F



¡Nuestros muchachos dándolo todo! uD83DuDC4AuD83CuDFFC #LigaARCO ??#SDC26uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/1UK3VKsQhU — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) February 7, 2026

El equipo

RECEPTOR: Alí Solís (Tomateros)

PRIMERA BASE: Yohandy Morales (Cangrejeros)

SEGUNDA BASE: Michael Wielansky (Charros)

TERCERA BASE: Rodolfo Amador (Tomateros)

CAMPOCORTO: Luis Verdugo (Tomateros)

JARDINERO IZQUIERDO: Franchy Cordero (Escogido)

JARDINERO CENTRAL: Junior Lake (Escogido)

JARDINERO DERECHO: Sócrates Brito (Escogido)

LANZADOR ABRIDOR: Luis Fernando Miranda (Charros)

LANZACOR RELEVISTA: Jimmy Cordero (Escogido)

MANAGER: Benjamín Gil (Charros)

El único equipo que no tuvo representante en la alineación de las estrellas del Caribe fue el combinado de Panamá, el mismo que no avanzó a la siguiente ronda del torneo al no poder ganar ni un solo compromiso de los cuatro que disputó en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

Mientras que por los Cangrejos de Puerto Rico, solamente Yohandy Morales pudo colarse a la lista, quedando fuera una de las estrellas del torneo, el receptor ligamayorista Christian Vázquez, que igualmente fue confirmado hace unos días para representar a la isla en el Clásico Mundial de Beisbol.

Cabe destacar que en la edición de este 2026 en Jalisco, México terminó con su sequía de más de 10 años sin poder levantar la corona de la Serie del Caribe. Será esta tarde a las 18:00 horas cuando comience el juego y ya sea Charros de Jalisco o Tomateros quien levante el trofeo.

uD83DuDD25 Equipo TODOS ESTRELLAS de la Serie del Caribe 2026.



C - Alí SolísuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDFE2

1B - Yohandy MoralesuD83CuDDF5uD83CuDDF7

2B - Michael WielanskyuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34

3B - Rodolfo AmadoruD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDFE2

SS - Luis VerdugouD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDFE2

LF - Franchy CorderouD83CuDDE9uD83CuDDF4

CF - Junior LakeuD83CuDDE9uD83CuDDF4

RF - Sócrates BritouD83CuDDE9uD83CuDDF4

SP - Luis MirandauD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34

RP - Jimmy CorderouD83CuDDE9uD83CuDDF4

DH… pic.twitter.com/aLX1EPxLAP — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) February 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui