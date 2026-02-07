Baja sensible para México Verde: Figura de Tomateros no jugará la final de la Serie del Caribe

Guadalajara, Jalisco.- Este sábado 7 de febrero se pondrá en marcha la gran final de la Serie del Caribe 2026, donde los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán buscarán la gloria del torneo, pero a tan solo minutos para que arranque el evento, México Verde sufrió una dolorosa baja.

Una de las figuras de su equipo, Joey Meneses, no podrá ver actividad en el juego más importante de la región, debido a que los Athletics solicitaron los servicios del mexicano, que deberá reportar en los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas.

El 'Cabajoey' se despidió de la Serie del Caribe, con un porcentaje de bateo de .222, siendo además pieza importante en el último compromiso que tuvieron los Tomateros de Culiacán, venciendo 9-4 a República Dominicana, para así conseguir el boleto a la gran final.

¡LLEGÓ LA NÚMERO 🖐️!



Con elevado de sacrificio al derecho, Alí Solís remolca a Joey Meneses y ya son 3 de ventaja para el México Verde uD83DuDC4C#LigaARCO ?? #SDC26 uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/5SVPBHrvm4 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) February 6, 2026

Cabe destacar que también el nacido en la capital de Sinaloa participará por segunda ocasión en su carrera al Clásico Mundial de Beisbol. En la edición anterior fue parte de la novena azteca que logró sorprender a propios y extraños, quedándose con el tercer lugar.

Una satisfacción por estar otra vez en un equipo como este, es algo que me motiva porque uno es lo que sueña en el mundo, el trabajar todo el tiempo y estar siempre ahí luchando, pasando rachas malas, de los malos momentos como pelotero, entonces, pues sí, me da mucha motivación a seguir trabajando", dijo en entrevista para La Afición el jueves.

Oportunidad de Grandes Ligas

Este año, el mexicano buscará volver al mejor beisbol del mundo, la MLB, pero con los colores de Athletics. Meneses firmó un contrato de Ligas Menores, pero forma parte de los invitados al Spring Training 2026, donde podrá competir por un lugar en el roster final.

Cabe destacar que el sinaloense debutó en el Big Show en 2022 con los Washington Nationals, donde se mantuvo durante tres campañas, dejando un promedio de .274, 29 jonrones y 165 carreras impulsadas, pero con todo y esos números perdió su lugar en el equipo en 2024 y desde entonces no ha pisado el diamante. La temporada pasada formó parte de las sucursales de los New York Mets.

"TODOS SON JUGADORES ÉLITE" 🙏🏻



La emoción y motivación de Joey Meneses tras volver a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol ??uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/ohLMAzXObL — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 6, 2026

