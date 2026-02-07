Barcelona luce y golea al RCD Mallorca para reafirmarse como líder en solitario de LaLiga

Ciudad de México.- El Barcelona vino de menos a más, pero terminó concretando una victoria por goleada al RCD Mallorca, con lo que garantiza permanecer como líder solitario de LaLiga por una jornada más. Los dirigidos por Hansi Flick batallaron en los primeros instantes, aunque con el correr de los minutos, pudieron establecer el dominio y llevarse los tres puntos en el.

Las primeras acciones del encuentro fueron para el Mallorca, que tuvo un par de oportunidades claras, pero no alcanzaron a fructificarlas. Jan Virgili aprovechó un error en la defensa del Barcelona para robar el balón y, tras meter un centro, estuvo cerca de caer un gol en propia puerta de los locales, aunque el esférico terminó rebotando en el poste. Al 16', Vedat Muriqi remató de cabeza, aunque apenas desviado.

A partir del minuto 20, el Barcelona comenzó a mejorar su calidad de juego, siendo Marcus Rashford el primero que disparó a puerta, aunque su intento pasó rozando el larguero. Fue el propio Rashford quien generó la jugada en la que Robert Lewandowski inauguró el marcador, definiendo con calidad en el mano a mano que tuvo con Leo Román.

uD83EuDD1C CAPTAIN LEWANDOWSKI uD83EuDD1B pic.twitter.com/2XklPpF8Qe — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 7, 2026

El cuadro catalán siguió creando oportunidades de peligro, tanto jugadas colectivas como cobros a balón parado, pero no fue hasta la segunda mitad que pudieron ampliar la diferencia en el marcador. Lamine Yamal recibió el balón afuera del área y, luego de un enganche, la prendió de zurda para enviarla al fondo de la red rival.

El mismo Yamal tuvo para sentenciar el encuentro a un cuarto de hora para el final, pero disparando desde dentro del área, el balón se terminó elevando. El tres por cero lo estableció Marc Bernal, luego de recibir un pase filtrado y conducir el balón por más de 30 metros, aunque antes de la certera definición, recortó a uno de los defensivos rivales para tener vía libre ante el arquero.

Marc Bernal's first goal uD83DuDC99?? pic.twitter.com/NjtReqY86C — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 7, 2026

Con este triunfo, el Barcelona llega a las 58 unidades dentro del certamen español, estableciendo cuatro de distancia ante el Real Madrid, quien es su más cercano perseguidor, que aún tiene pendiente su duelo de la jornada 23; aunque en caso de conseguir la victoria, no le bastaría para tomar el liderato.

FULL TIME uD83DuDD25 pic.twitter.com/xRmN6cNUO8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui