'Canelo' Álvarez revela problemas físicos en su pelea con Terrence Crawford: "Mi cuerpo no me respondía"

Ciudad de México.- Saúl 'Canelo' Álvarez rompió el silencio y habló sobre la dolorosa derrota que sufrió ante Terrence Crawford el 13 de septiembre en el Allegian Stadium de Las Vegas. El pugilista mexicano no le quitó mérito a lo hecho por su rival, pero reveló que las distintas lesiones que lo aquejaban no le permitieron rendir lo esperado y terminó siendo vencido.

Cabe recordar que el 'Canelo' encabezaba una de las mejores funciones del 2025 y se perfilaba como favorito ante Crawford, quien terminó sorprendiendo y se llevó la victoria, ganando así las cuatro fajas que acreditaban a Álvarez Barragán como el campeón indiscutido de los supermedianos. Luego de esa derrota, Saúl se alejó de los cuadriláteros para ser sometido a una operación de codo.

El jalisciense comentó que, pese a toda la preparación que realizó, no pudo llegar en óptimas condiciones a la pelea, además de que no se pudo recuperar del corte de peso realizado un día antes del combate. "Mi cuerpo no respondió como yo quería. Necesitaba estar más rápido, no pude recuperar el peso que buscaba y sentía las piernas cansadas".

El pugilista mexicano destacó que su equipo hizo todo lo posible por ayudarlo en su recuperación, además de que Eddy Reynoso le dio las indicaciones correctas en el combate, aunque reiteró que no pudo ejecutar el plan que tenía. "Tenía las piernas cargadas, con agujetas, y no respondieron como queríamos. Sé cuáles fueron los errores en la pelea y en el campamento".

Por último, Álvarez Barragán dijo sentirse molesto luego de que Crawford anunció su retiro, pues tanto él como Turki Alalshikh estaban negociando para una revancha, la cual no terminó por concretarse. "Pensé que debíamos pelear otra vez. Creía que habría revancha, pero decidió retirarse y hay que aceptarlo".

'Canelo' trabaja en su regreso

El pugilista mexicano ha comenzado a entrenar de manera paulatina para prepararse al que será su regreso a los encordados. Saúl Álvarez se pondrá los guantes el próximo 12 de septiembre, encabezando una función que será llamada 'México contra el Mundo'.

