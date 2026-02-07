Castle enciende a los Spurs y San Antonio hilvana su cuarta victoria al derrotar a los Mavericks

San Antonio, Estados Unidos.- Stephon Castle tuvo la mejor noche de su carrera en la NBA, al ancestar un récord personal de 40 puntos, con 12 rebotes y 12 asistencias, logrando su segundo triple-doble en su carrera, para guiar a los San Antonio Spurs a una victoria por 138-125 sobre los Dallas Mavericks este sábado.

Devin Vassell anotó 17 puntos y Victor Wembanyama añadió 16 puntos y 11 rebotes para San Antonio, que estableció un máximo de la temporada con 81 puntos en una primera mitad antes del descanso. Los Spurs (36-16) lograron su cuarta victoria consecutiva y novena en 12 partidos para mantenerse segundos en la Conferencia Oeste.

Castle se une al miembro del Salón de la Fama David Robinson como los únicos Spurs en la historia de la franquicia con un triple-doble de 40 puntos. El base de segundo año de Connecticut culminó su triple-doble tras un fallo con una mate espectacular que puso a San Antonio arriba 129-108 con 6:26 restantes. El primer triple-doble de Castle fue el 12 de noviembre de 2025, cuando anotó 23 puntos, capturó 10 rebotes y repartió 10 asistencias en una derrota por 125-120 ante los Golden State Warriors.

Bagley III debutó con los Mavericks

Por Dallas, que también perdió en San Antonio por 135-123 el jueves por la noche, recibió 19 puntos de Klay Thompson, 18 de Brandon Williams y 17 de Max Christie. El novato Cooper Flagg terminó con 14 puntos. Marvin Bagley III, A.J. Johnson y Tyus Jones debutaron todos con Dallas. Bagley y Johnson fueron adquiridos en un traspaso que envió a Anthony Davis a Washington y Jones formó parte de un traspaso posterior con Charlotte a cambio de Malaki Branham.

Bagley tuvo un impacto inmediato, anotando ocho puntos en sus primeros cinco minutos saliendo desde el banquillo, mientras anotaba dos mates y bloqueaba tiros de Vassell y Harrison Barnes. Bagley terminó con 16 puntos y 12 rebotes. San Antonio no jugará de nuevo en el Frost Bank Center hasta el 5 de marzo, cuando emprendan su tradicional gira de rodeo. Los Spurs jugarán dos partidos en Austin durante esa gira que se considerarán partidos en casa.

OH. MY. CASTLE uD83EuDD2FuD83EuDEE3



uD83DuDCFA@FanDuelSN_SW, NBA on Prime pic.twitter.com/lpzWozMvMs — San Antonio Spurs (@spurs) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui