'Checo' Pérez y Cadillac inician la cuenta regresiva para presentar el monoplaza para la F1 2026

Ciudad de México.- Cadillac sigue avanzando con los preparativos para la que será su temporada de debut dentro de la Fórmula 1 y, antes de regresar a las pistas, presentará el livery de su primer monoplaza. La escudería de Estados Unidos aprovechará el Super Bowl LX, uno de los espectáculos deportivos más esperados año tras año, para revelar la decoración con la que Sergio Pérez y Valtteri Bottas competirán durante el 2026.

Cabe recordar que Cadillac ya presentó una livery, aunque esa solo será usada durante las sesiones de pretemporada; el equipo optó por implementar una decoración totalmente negra, aunque en la tapa de motor luce en plateado el logotipo de la marca manufacturera de automóviles. Dicho diseño también incorpora el nombre de todos los involucrados en el desarrollo del proyecto, tanto pilotos como todos los ingenieros y socios.

#Deportes | 'Checo' Pérez de vuelta a las pistas; Cadillac presenta el monoplaza que usarán en la pretemporada de F1 uD83CuDFCE?https://t.co/fLZwHmvlkk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 14, 2026

Cadillac no solo aprovechará el evento deportivo internacional por excelencia, sino que, en simultáneo, develará el monoplaza en Times Square. En la mítica zona de Nueva York, ya está instalado el Cadillac Countdown Box, el mismo que luce un reloj digital que mantiene una cuenta regresiva.

Mission loading… ?? pic.twitter.com/kRl9om5Tcx — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 7, 2026

¿Cómo será la develación?

El escenario montado por la escudería cuenta con vidrios polarizados que solo permiten ver la silueta del monoplaza y el personal que está trabajando dentro de la caja. El cronómetro llegará a cero al mismo tiempo que en la transmisión internacional del Super Bowl; se transmitirá un comercial de treinta segundos, el cual será emitido durante el último cuarto del duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Cuando el anuncio finalice, los cristales de la caja instalada en Nueva York se 'descongelarán', permitiendo que los asistentes y transeúntes puedan observar el monoplaza oficial para la campaña próxima a comenzar. Los insiders del equipo han asegurado que la livery podría ser totalmente blanca, mientras que Dan Towriss, CEO de Cadillac F1, aseguró que serán totalmente diferentes al resto de las escuderías. "No entramos a la Fórmula 1 para parecernos a los demás".

Fuente: Tribuna del Yaqui