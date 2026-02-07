Cruz Azul tiene buenas noticias; Kevin Mier podría regresar a las canchas antes de lo esperado

Ciudad de México.- El Cruz Azul podría recibir una gran noticia en las próximas semanas, pues Kevin Mier podría regresar a las canchas antes de lo planeado al presentar avances favorables en su recuperación. Fue en plena transmisión del compromiso entre 'La Máquina' y los Diablos del Toluca que un reportero de TUDN dio la primicia sobre el arquero colombiano, además de adelantar la fecha tentativa para su retorno.

Cabe recordar que Mier causó baja desde la última jornada del Apertura 2025, luego de sufrir una fractura de tibia y peroné al recibir una dura entrada de Adalberto Carrasquilla. Tanto el guardameta del cuadro cementero como el mediocampista del Pachuca disputaron un balón, siendo el colombiano quien resultó con la peor parte.

Luego de la accidentada jugada, se dijo que el Cruz Azul planeaba protestar ante la FMF para que el jugador panameño fuera suspendido en lo que Mier regresaba a actividades, pero terminó por no proceder. Debido a la fuerte lesión, Kevin fue sometido a una cirugía para reparar el daño, la cual fue realizada con éxito.

Tras tres meses de rehabilitación, las sensaciones de Mier han sido positivas, por lo que su regreso a las canchas podría llegar antes de lo esperado. "Está programado su regreso a la actividad en un 100 por ciento a finales de marzo, pero nos comentaban que va muy bien su proceso de recuperación", comentó Francisco Arredondo, colaborador de TUDN.

El reportero añadió que Mier ya está trabajando con el entrenador de porteros, lo cual demuestra un avance significativo en la grave lesión y eso podría acelerar aún más el proceso. "Esas son muy buenas noticias porque quizá no sea hasta finales de marzo su regreso, quizá un poco antes".

El cancerbero sí fue registrado por el Cruz Azul para el Clausura 2026, donde se pronosticaba que regresara a las canchas para la última parte del calendario, pero en caso de que lo comentado por Arredondo se cumpla, se estará integrando para la jornada 13 del certamen. Esto le permitiría a Kevin Mier el retomar su ritmo y poder ser convocado a la Copa de Mundo 2026 por la Selección de Colombia.

