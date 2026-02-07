Cruz Azul tiene en la mira a delantero de Tigres para firmarlo como refuerzo en el Clausura 2026

Ciudad de México.- El Cruz Azul está en medio de una extensa negociación con el Atlético San Luis para hacerse de los servicios de Joao Pedro, actual campeón de goleo en la Liga MX, aunque con tantas complicaciones, el conjunto capitalino ya tendría un plan 'B'. Con el mercado de fichajes a nada de cerrar, 'La Máquina' habría comenzado negociaciones con los Tigres para hacerse de los servicios de Nicolás Ibáñez.

Joao Pedro fue el nombre que encabezó las posibles firmas del Cruz Azul en las últimas semanas, aunque el equipo cementero no recibió respuesta por parte del San Luis, por lo que se tomó como una negativa por parte del cuadro dirigido por Guillermo Abascal. "No diría que está caído, pero sí está muy, pero muy complicada la llegada de Joao Pedro", comentó César Luis Merlo, reportero especialista en fichajes.

Ante la falta de disponibilidad del jugador brasileño, la directiva cementera comenzó a analizar más opciones y, de entre los atacantes disponibles, Nicolás Ibáñez fue quien cumplió con las expectativas. Aun así, se tendría que cumplir un requisito para que este fichaje se realice y pueda ser registrado por el Cruz Azul.

Cruz Azul en conversaciones con el entorno del jugador y negociar condiciones personales. — Carrerismo (@ikecarrera) February 7, 2026

Cada equipo tiene permitido el registro de cinco cupos extraordinarios, monto el cual ya alcanzaron, por lo que Ibáñez no sería una opción real, a menos que se llegue a un acuerdo con Tigres. El conjunto regiomontano tendría que rescindir el contrato vigente que tiene 'Nico' para que el Cruz Azul lo firme como un jugador libre y, por esa misma vía, sea registrado en la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

De acuerdo a insiders con el conjunto cementero, la intención inicial es firmar a Nicolás Ibáñez de manera definitiva y se pretende ofrecer un acuerdo de dos años con opción a otro más. Antes del interés de Cruz Azul, las Águilas del América habrían intentado el fichaje del argentino.

?? Se abren conversaciones entre Cruz Azul y Tigres con la posibilidad de que Nico Ibáñez uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pueda ser el 9 de la uD83DuDE82, al no avanzar hasta este momento con Joao Pedro.



* Dias muy importantes para que se pueda cerrar al delantero que requiere Cruz Azul. pic.twitter.com/EH7N3h2UdM — uD835uDC02uD835uDC1AuD835uDC2BuD835uDC25uD835uDC28uD835uDC2C uD835uDC02óuD835uDC2BuD835uDC1DuD835uDC28uD835uDC2FuD835uDC1A uD83EuDDD4uD83CuDFFB??? (@cordova_sports) February 7, 2026

Ibáñez tiene un total de 141 compromisos con los Tigres, con 31 anotaciones, 10 asistencias, 11 cartones preventivos y una roja directa en los 7 mil 214 minutos disputados. Con el conjunto regiomontano, el delantero centro tiene en su haber un título de la Liga MX, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

Y a continuación: el pedazo de gol de Nico Ibáñez. uD83EuDD2F@Bitso pic.twitter.com/L9p0CdtrWI — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) December 4, 2023

Fuente: Tribuna del Yaqui