El éxito de Darnold y Maye, inspira a los quarterbacks suplentes Drew Lock y Joshua Dobbs

San José, California.- Con asientos de primera fila, jornada a jornada, Drew Lock y Joshua Dobbs han han sido testigos de cómo Sam Darnold y Drake Maye se han consolidado como líderes en la posición de quarterback en dos etapas diferentes de sus carreras.
En su octava temporada en la NFL, Darnold ha tenido un resurgimiento en el primer año con los Seattle Seahawks tras etapas con otros cuatro equipos, destacando por haber sido la tercera elección de los New York Jets en 2018 procedente de USC. Maye, por su parte, terminó segundo en la votación del MVP en solo su segundo año con New England tras ser elegido octavo en el draft de North Carolina en 2024. Ambos están listos para liderar a sus equipos en al Super Bowl el domingo.
Pero pocos se acercan tanto a cualquiera de los quarterbacks como sus suplentes. Lock, que está en su tercer equipo en seis temporadas, dijo que ver florecer a Darnold en esta etapa de su carrera le ha dado esperanza de que aún puede funcionar como titular.
La perspectiva es perfecta. Tienes que estar preparado para cuando llegue ese momento para ti mismo, y hacer todo lo posible para prepararte para cuando llegue ese momento. Nunca lo sabrás, no depende de ti. Se trata de estar preparado", dijo Lock.
Dobbs, que está en su sexto equipo en siete años, dijo que vio a Maye llevar a los Patriots de 4-13 el año pasado a campeones de la AFC y crecer en el proceso.
Es él mismo. Es auténtico. Es un líder auténtico. Es él mismo cada día. Empuja a los chicos a mejorar, a ver el partido desde su perspectiva. Se saca de su zona de confort para interactuar con diferentes chicos en el vestuario", mencionó Dobbs, que jugó en Tennessee.
Tanto Darnold como Maye han estado en los titulares toda la semana previa al domingo de la Super Bowl, desempeñando un papel importante para llevar a sus equipos al último partido de la temporada. Ha sido increíble verlo, para Lock y Dobbs. Pero a ninguno le importaría un puesto importante en alguna temporada futura.
Fuente: Tribuna del Yaqui