Encuentran la fórmula: Manchester United suma su cuarta victoria con Carrick al mando

Londres, Inglaterra.- Lo que hace unas semanas parecía ser el final de la temporada para el Manchester United, este sábado se convirtió en un promesa de grandes cosas en la Premier League, luego de imponerse por 2-0 ante el Tottenham y sumar su cuarta victoria bajo el mando de Michael Carrick. Es la primera vez en dos años que el United gana cuatro partidos consecutivos de Premier League.

Con esta victoria, el United sigue invicto con Carrick como entrenador principal y reforzando las esperanzas de volver a la Champions League tras quedarse fuera los dos últimos años. La victoria del United también reforzará aún más la postura de Carrick para que le asignen el puesto a largo plazo.

Three points in the bag! uD83DuDCBC? pic.twitter.com/dCmV14cFBv — Manchester United (@ManUtd) February 7, 2026

Michael lo ha ganado todo aquí y sabe lo que significa para estos aficionados, lo que significa para el club ganar y cuánto se necesita para ganar en este club. Creo que eso aporta algo especial al equipo", dijo el capitán del Man U, Bruno Fernandes, a TNT Sports.

Las anotaciones del United en Old Trafford fueron obra de Bryan Mbeumo y Fernandes en cada parte del encuentro, después de que el Tottenham se quedara con diez hombres cuando el capitán Cristian Romero fue expulsado en el minuto 29.

Fernandes celebra su anotación

Carrick ha transformado la suerte del United desde que llegó como bombero para reemplazar al despedido Ruben Amorim el mes pasado. Inicialmente se le concedió un contrato hasta el final de la temporada, tras haber tenido previamente un periodo interino de tres partidos en 2021, su impresionante impacto probablemente le pondrá en serias opciones para mantener el puesto mientras la directiva del club considera sus planes a largo plazo.

Creo que Michael llegó con las ideas correctas para dar la responsabilidad a los jugadores. Es muy bueno con las palabras. Creo que todavía recuerda lo que le dije la última vez que fue nuestro entrenador en nuestro último partido. Estaba seguro de que Michael podía ser un gran entrenador, y así lo está demostrando", agregó el capitán del Manchester United.

United es cuarto y, tras subir a 44 puntos, el campeón inglés en 20 ocasiones ya ha superado el total de 42 puntos de la temporada pasada en toda la campaña. Ha sido eliminado de ambas competiciones nacionales de copa, pero la clasificación para la Champions League representaría una temporada exitosa.

WWWW.



On a strong run of form uD83DuDC4F pic.twitter.com/Nf0NxRESqv — Manchester United (@ManUtd) February 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui