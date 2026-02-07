Explosión ofensiva en la primera mitad conducen a los Nets a una paliza sobre los Wizards

Nueva York, Estados Unidos.- Michael Porter Jr. encabezó una explosión ofensiva de 80 puntos en la primera mitad del encuentro y los Brooklyn Nets aprovecharon la inferioridad numérica de los Washington Wizards, para derrotarlos por 127-113 este sábado.

Porter Jr. anotó 23 puntos para Brooklyn, que lideraba por 34 puntos en el segundo cuarto y rompieron una racha de tres derrotas consecutivas, aprovechando que los Wizards contaban solo con ocho jugadores disponibles para este encuentro como visitantes.

Day'Ron Sharpe añadió 19 puntos y Noah Clowney 18 para los Nets, que ganaron por segunda vez en 12 partidos. El novato Danny Wolf anotó 16 puntos, capturó siete rebotes y repartió seis asistencias. Will Riley anotó un máximo personal de 27 puntos para los Wizards. Justin Champagnie añadió 21 puntos y nueve rebotes.

Con este resultado, ambos equipos están empatados en el puesto 13 de la Conferencia Este con un balance de 14-37, jugando con muchos jugadores jóvenes mientras buscan una posición en la lotería. Pero Brooklyn tenía su plantilla completa en la cancha el sábado, mientras que Washington sentó a algunos jugadores en los primeros partidos consecutivos.

Nic Claxton busca quedarse con un rebote

Alex Sarr (dolor en el tobillo derecho), Kyshawn George (contusión en la rodilla derecha) y Bilal Coulibaly (dolor en la parte baja de la espalda) quedaron descartados el sábado, mientras que los jugadores adquiridos junto con Anthony Davis desde Dallas el miércoles aún no estaban disponibles. Los Wizards habían ganado cuatro de sus seis partidos anteriores, incluyendo una victoria sobre Detroit, líder del Este, el jueves en su último encuentro.

Brooklyn superó a Washington 23-3 en los últimos 4 minutos y medio del primer cuarto, ampliando una ventaja de seis puntos a 46-20. Porter anotó 13 puntos en el segundo cuarto, con sus tiros libres dando a los Nets su mayor ventaja, 60-26. El marcador era 80-47 al descanso. Fue la mayor cantidad de puntos de los Nets en una mitad desde que anotaron 91 en la primera parte contra Golden State el 21 de diciembre de 2022.

Fuente: Tribuna del Yaqui