Julián Quiñones aprovecha la inactividad de CR7 y toma ventaja en la pelea goleadora de la Saudi League

Ciudad de México.- La racha de anotaciones del mexicano Julián Quiñones sigue creciendo, pues fue el artífice de la diana con la que el Al-Qadsiyah empató con el Al-Fateh. El atacante de la Selección Mexicana aprovechó para volver a superar a Cristiano Ronaldo y colocarse como sublíder en la pelea por el título de goleo en la Saudi Pro League.

Cabe recordar que CR7 no ha jugado las últimas dos jornadas en la liga de Medio Oriente como protesta a una supuesta manipulación en los fichajes del Al Nassr por parte del PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita). El lusitano exigió la reactivación de Simão Coutinho y José Semedo, quienes fueron separados del equipo por decisión del órgano gubernamental, además de pedir garantías sobre la independencia financiera para su equipo.

#Deportes | Cristiano Ronaldo se perderá una jornada más con el Al Nassr y su continuidad se pone en riesgo???https://t.co/ok4ndJVIHj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 5, 2026

Quiñones sigue siendo factor

El Al-Qadsiyah recibió al Al-Fateh en la jornada 20 de la Saudi Pro League; el conjunto local tuvo que venir de atrás luego de que apenas en el minuto 8, Matías Vargas adelantara al Fateh con una certera definición. Al verse abajo en el marcador, el mexicano y todos sus compañeros se lanzaron al ataque y solo necesitaron cuatro minutos para igualar la pizarra.

Apenas corría el 12', cuando Mohammed Aboulshamat envió un pase filtrado preciso, el cual dejó a Quiñones en un mano a mano con el arquero rival. La 'Pantera' acomodó y, sin precipitarse, definió de un punterazo sin dar oportunidad para que el guardameta del Al-Fateh reaccionara.

Quiñones se sigue estableciendo como uno de los delanteros más efectivos de toda la Saudi Pro League, ya que registra un total de 18 anotaciones luego de haber participado en 17 compromisos. Además, es el único atacante del circuito doméstico que ha anotado en todos los partidos oficiales del 2026, lo que reafirma su gran forma futbolística.

El naturalizado mexicano logró superar de nueva cuenta a Cristiano Ronaldo en la pelea por el título de goleo, pues mientras Quiñones llegó a las 18 dianas, el lusitano permanece con 17 luego de perderse las últimas jornadas. El líder es Ivan Toney, futbolista del Al-Ahli, quien cuenta con 19 tantos.

Julián Quiñones ha producido gol en TODOS los partidos que ha disputado durante el 2026. Además, es el 2° jugador con más G+A en todas las primeras divisiones del mundo en lo que va del año, solo por debajo de Ivan Toney. pic.twitter.com/dM8r2UsuTL — Statiskicks (@statiskicks) February 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui