Los Charros de Jalisco son los reyes del Caribe, tras vencer a los Tomateros en final mexicana

Zapopan, Jalisco.- En un duelo que tuvo de todo y de la manera más inesperada, los Charros de Jalisco derrotaron a los Tomateros de Culiacán por 12-11 en 10 peleadas entradas para alzarse con la corona de la Serie del Caribe de Jalisco 2026. Con este resultado, el México Rojo consiguió el primer título de su historia en el clásico caribeño, además de darle a Benjamín Gil también su primera diadema como manager campeón de este torneo, después de cinco intentos anteriores.

Las carreras…

Con el arropo de su afición y con la mente puesta en la conquista de su primera corona en el Caribe, los Charros se fueron al frente con tres anotaciones en el fondo del segundo capítulo. Con dos fuera, Leo Heras recibió pasaporte y Santiago Chávez pegó de hit, entrando una con otro imparable de Connor Hollis al prado central y las restantes dos con sencillo al derecho de Michael Wielansky. La respuesta de Tomateros llegó de inmediato en el tercer episodio, donde Estevan Florial anotó con rodado a segunda base de Carlos Sepúlveda.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34 @charrosbeisbol SON LOS CAMPEONES DE LA SERIE DEL CARIBE 2026 uD83DuDD25 pic.twitter.com/L4dV7M6Yo5 — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 8, 2026

Pero el equipo dirigido por Benjamín Gil volvió a la carga en el cierre de ese tercer inning, donde Odrisamer Despaigne entró al relevo por el abridor Wilmer Ríos y de inmediato se metió en problemas, cuando con uno fuera, dio pasaportes gratis a Bligh Madris, Reynaldo Rodríguez y Santiago Chávez, para que Connor Hollis con sencillo al bosque izquierdo enviara dos corredores a la registradora.

Fue todo para Despaigne, quien dejó su lugar a Miguel Vázquez, quien fue recibido con sencillo productor de dos rayitas más de Julián Ornelas al jardín izquierdo, para el 7-1 que cayó como una loza en el ánimo del México Verde. Esto fue aprovechado por el México Rojo que continuó su ofensiva y en la cuarta entrada agregó par de anotaciones, ambas con panorámico cuadrangular de Madris por todo el jardín derecho, llevándose por delante a Mateo Gil, para el 9-1.

Mendoza se despachó con par de jonrones

Pero como en toda la serie, donde fueron subestimados una y otra vez, los dirigidos por Lorenzo Bundy respondieron en grande y lo hicieron en el quinto rollo, donde se acercaron peligrosamente con seis carreras.

La primera entró con hits ligados de Estevan Florial, Jasson Atondo y Alí Solís, lo que marcó la salida del abridor Luis Iván Rodríguez y el ingreso de Miguel Aguilar; a quien Allen Córdoba le conectó doblete productor de dos anotaciones, mientras que Yadir Drake, Víctor Mendoza y Luis Verdugo sacaron sencillos remolcadores de dos más, para el 9-7.

uD83EuDD2FuD83EuDD2FuD83EuDD2F ¡VICTOR MENDOZA EMPATÓ EL JUEGO EN LA NOVENA CON UN JONRONAZO! @clubtomateros México Verde 10-10 México Rojo @charrosbeisbol pic.twitter.com/rYCZb0fVhf — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 8, 2026

'La Chule' Mendoza acercó más a los Tomateros en la apertura de la séptima entrada, donde se voló la barda del jardín derecho en contra de Gerardo Reyes, para el 9-8. Y de nueva cuenta, los Charros respondieron y sumaron otra rayita en el cierre de ese episodio, donde Hollis pegó de hit y anotó con doblete de Ornelas al bosque izquierdo.

Trevor Cliffton entró en el noveno capítulo a tratar de cerrar el encuentro, pero falló al golpear a Yadir Drake y permitir cuadrangular de Víctor Mendoza por el jardín derecho, para el 10-10 que silenció el estadio Panamericano y envió el duelo a entradas extras.

El duelo se definió en el décimo episodio, aunque de la manera que nadie esperaba, después de que Tomateros se fuera al frente al aprovechar el corredor fantasma en segunda, con Florial avanzando a segunda con sacrificio de Atondo y anotando con elevado al prado izquierdo de Alí Solís.

Podría apostar que ni el Súper Bowl va a tener tanto drama como la final de la Serie del Caribe



Necesito un cardiólogo pic.twitter.com/vwjZ5WHxb4 — EL TIO POLO (@picksdepolo) February 8, 2026

Pero Charros reaccionó y le dio la vuelta con par de anotaciones aprovechando el descontrol de Lupe Chávez, quien cometió par de wild pitches con las bases llenas para que Ornelas y luego Wielansky timbraran para darle el triunfo al México Rojo. César Gómez (1-0), séptimo lanzador utilizado por Benji Gil fue el ganador en un tercio, sin novedad. Lupe Chávez (0-1), octavo serpentinero que mandó Lorenzo Bundy cargó con el descalabro, al admitir par de anotaciones en dos tercios.

Fuente: Tribuna del Yaqui