Luis Romo enciende las alarmas en Chivas; el Guadalajara podría perder el buen ritmo en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara ampliaron la racha a cinco victorias consecutivas en el Clausura 2026, aunque el triunfo terminó quedando en segundo plano luego de que el capitán del equipo resultara con una lesión muscular de consideración. Luis Romo, mediocampista del 'Rebaño Sagrado', no pudiera completar el compromiso y, a falta de confirmación oficial, se perdería varias jornadas.

En un duelo de contrastes, las Chivas, líder invicto del torneo, visitaron al Mazatlán FC, que se encuentra en la última posición de la tabla y que aún buscaba su primera victoria en el certamen mexicano. Efraín Álvarez y Armando 'Hormiga' González fueron los artífices de los tantos del Guadalajara, mientras que Édgar Bárcenas descontó por los 'Cañoneros', aunque el momento preocupante llegó en la parte final.

Cuando ya se jugaba el añadido, Luis Romo presentó molestias en la parte posterior del muslo derecho cuando encabezaba un contraataque y el dolor creció a tal punto que el propio jugador terminó pidiendo su cambio. En la transmisión se observó el momento donde el capitán del Guadalajara le comentó al cuerpo médico del equipo que había sufrido una rotura muscular.

Romo permaneció en la banca hasta el silbatazo final y luego, se observó cuando salía del Estadio El Encanto, con una compresa de hielo en la zona afectada. El mediocampista del 'Rebaño' será sometido a las pruebas pertinentes para conocer la gravedad de la lesión de regreso a Guadalajara y los resultados se darán a conocer mediante las redes del equipo.

Milito anticipa la baja de Luis Romo

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Gabriel Milito explicó que la lesión de Romo apunta a ser algo de consideración, anticipando su baja durante varias jornadas de Clausura 2026. "No sé exactamente qué fue lo que le pasó, pero evidentemente da la sensación de que es una lesión que le va a costar, tal vez, algunos partidos. Ojalá que no".

Esta baja para las Chivas sería en un momento crítico del Clausura 2026, ya que la próxima semana tendrán el Clásico Nacional al enfrentarse a las Águilas del América. Posteriormente, durante la jornada 7, se medirán ante el Cruz Azul y luego irán contra los Diablos del Toluca, siendo los partidos más exigentes del calendario.

