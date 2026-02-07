Luto en las Grandes Ligas: Pierde la vida un pelotero tres veces campeón de la Serie Mundial

Kansas City, Estados Unidos.- Duro golpe para el beisbol de las Grandes Ligas, ya que este sábado 7 de febrero por la mañana se confirmó la muerte de Terrance Gore, pelotero que se dio a conocer por jugar en tres clubes campeones de la Serie Mundial.

El veterano de ocho años en la MLB no dejó un gran legado con el madero, pero sí por ser dinámico al momento de correr las bases. El exjugador murió a la edad de 34 años luego de sufrir diferentes complicaciones médicas durante un procedimiento quirúrgico, según informó su familia.

La carrera fue muy auténtica, ya que tuvo apenas 85 apariciones con el bate en temporada regular a lo largo de 112 compromisos oficiales. Su primer hit llegó sino hasta el 2018, en lo que fue su quinta temporada en la liga, en un lapso de apenas 12 turnos. Pero para ese momento, Gore ya había registrado 23 bases robadas en la temporada regular y cuatro más en la ronda de postemporada.

We are heartbroken from the loss of Terrance Gore, and send our love to his family and loved ones. pic.twitter.com/qgZFkHRFSx — Kansas City Royals (@Royals) February 7, 2026

Nacido en Macon, Georgia, los Kansas City Royals seleccionaron a Gore en la ronda número 20 del draft amateur en 2011. Hizo su estreno con Kansas City en el 2014 y tuvo apenas dos oportunidades con el madero en 11 juegos en esa temporada. Pero se fue de 5-5 en intentos de robo.

Al siguiente torneo, Gore robó una base durante el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana en una victoria de su club sobre los Houston Astros, siendo pieza importante en el primer campeonato de los también conocidos como Reales en 30 años. También se estafó una almohadilla durante el Juego del Comodín de la Liga Nacional del 2018 con los Chicago Cubs y luego se robó 13 (la mayor cantidad de su carrera) en el 2019 durante su segunda etapa con los Royals.

Igualmente, se quedó con un anillo de Serie Mundial con Los Ángeles Dodgers en el pasado 2020 y los Atlanta Braves en 2021. Gore hizo su única presentación con Atlanta en todo ese certamen como corredor emergente en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Brewers.

En su carrera dentro de las Grandes Ligas, el veloz corredor registró 16 imparables y sólo una carrera impulsada, pero se apuntó un total de 48 bases en 58 intentos y anotó 36 rayitas, siendo eso lo que lo resaltó como pelotero y lo mantuvo durante el mejor diamante del mundo por varios años.

We are shocked and saddened to learn of the passing of Terrance Gore.



A member of the back-to-back AL champion and 2015 World Series champion Kansas City Royals, Gore played eight Major League seasons in all from 2014-2022. He also appeared for the Cubs, Dodgers, Braves, and… pic.twitter.com/dskvqtfHiz — MLB (@MLB) February 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui