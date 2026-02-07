México Rojo vs México Verde EN VIVO; horarios y canales para ver la Final de la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- Luego de seis intensos días de actividad, la Serie del Caribe 2026 llegó a su última ronda, donde México Rojo y México Verde se enfrentarán una vez más, aunque ahora por el título del certamen internacional. Tomateros de Culiacán tendrá la oportunidad de revancha inmediata, luego de haber perdido por barrida la final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ante los Charros de Jalisco.

A la pelea por el título, la novena jalisciense es quien llega mejor cimbrado, pues clasificó en segunda posición a las semifinales y le tocó enfrentarse a Puerto Rico, a quienes terminaron venciendo con marcador de ocho carreras por seis. Gerardo Reyes se llevó el triunfo tras retirar una entrada en la que ponchó a dos rivales, mientras que Derek West cargó con el descalabro.

Dicho duelo estuvo lleno de volteretas en el marcador, ya que ambas escuadras estuvieron liderando la pizarra, aunque el rival terminaba por remontar la diferencia en la misma; el momento clave llegó en el séptimo episodio, donde México Rojo llegaba perdiendo por una carrera. Con un sencillo al jardín derecho, Mateo Gil empató las acciones a seis carreras por bando, mientras que Leo Heras puso el marcador definitivo con un imparable productor de dos tantos.

RALLY DE 3? CARRERAS ¡Y YA ESTÁ GANANDO MÉXICO ROJO! uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Mateo Gil y Leo Heras batearon oportunamente para poner la pizarra a favor de @charrosbeisbol



7?uD83DuDD3DuD83CuDDF5uD83CuDDF76 - 8uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34 pic.twitter.com/ylJK9hAb2B — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 7, 2026

En cambio, Tomateros clasificó en el último puesto, por lo que le tocó enfrentarse por segunda jornada consecutiva a República Dominicana, líder y campeón vigente. Aun con el rival de envergadura, México Verde salió avante y se llevó el triunfo de manera cómoda, comandados por la ofensiva de Luis Verdugo y Estevan Florial, pues entre ellos dos se produjeron seis de las nueve rayitas que anotó el cuadro 'Tricolor'.

¡LUCKY SEVEN! uD83DuDD25 Llegaron 4 carreras más para MÉXICO VERDE en la séptima alta uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDFE2 pic.twitter.com/3rzy58ujKY — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 6, 2026

Horarios del México Rojo vs México Verde

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Sábado, 7 de febrero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

¡FINAL INÉDITA E HISTÓRICA! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD25@clubtomateros y @charrosbeisbol se enfrentarán por el campeonato del Caribe uD83CuDF34??



Adquiere tus uD83CuDF9F? en https://t.co/L7ALrljQat pic.twitter.com/CAgb0sU2rl — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 7, 2026

Para el importante compromiso, se tendrá un duelo de estelares de la LAMP, ya que por México Rojo abrirá Luis Iván Rodríguez; el inicialista de Charros busca su segunda victoria del certamen luego de haberle lanzado cinco entradas en blanco a Panamá. Por México Verde, trepará la loma de Panamericano Wilmer Ríos, quien solo ha trabajado como relevista, pero tiene una efectividad de 0.0.

Fuente: Tribuna del Yaqui