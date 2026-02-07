MLB: Yasiel Puig es declarado culpable de obstrucción a autoridades; enfrentaría hasta 20 años de carcel

Ciudad de México.- Tras varios años de juicio, Yasiel Puig, exjardinero de varios equipos de la MLB, fue declarado culpable por obstrucción y mentir a autoridades, luego de una investigación en torno a la operación ilegal de apuestas deportivas. El cubano con nacionalidad estadounidense podría enfrentarse hasta a 20 años de cárcel, veredicto que se dará a conocer a finales de mayo próximo.

Las autoridades comenzaron a seguir los movimientos financieros de Puig desde el 2019, luego de detectar pérdidas de más de 280 mil dólares luego de realizar apuestas entre tenis, futbol americano y basquetbol. El exjugador de Los Angeles Dodgers se apoyaba en Wayne Nix, exjugador de ligas menores, y Donny Kadokawa, un entrenador de béisbol en Hawái, para que ellos apostaran usando el dinero de Yasiel.

El expelotero de 35 años se declaró culpable de un cargo grave por mentir a los agentes federales que investigaban esta red ilegal de apuestas en las primeras audiencias, pero meses después, cambió su postura y notificó que cambiaría su declaración, respaldándose de nuevas pruebas que su grupo de abogados presentaría. "Quiero limpiar mi nombre; nunca debí aceptar declararme culpable de un delito que no cometí", declaró el exjugador.

Un jurado declaró al cubano Yasiel Puig culpable de obstrucción a la justicia y de mentir a funcionarios federales que investigaban una operación ilegal de apuestas, informó la Fiscalía de USA.

Las autoridades estadounidenses encargadas de elaborar la investigación han señalado que Yasiel Puig realizó, a través de sus intermediarios, un aproximado de 900 apuestas en diferentes sitios controlados por Wayne Nix. La parte acusatoria señaló que Puig engañó de manera intencional a los investigadores federales para intentar desviar el rumbo del proceso legal.

La defensa sostuvo que Puig, quien tiene educación hasta tercer grado, padecía problemas de salud mental no tratados y que no contó con intérprete propio ni con asesoría penal durante la entrevista en la que supuestamente mintió. Como respuesta, durante el juicio se reprodujeron audios donde se comprueba que Yasiel habla inglés a la perfección, además de presentar peritos para testificar sobre sus capacidades cognitivas.

Yasiel dejó promedio de por vida de .277 con 132 cuadrangulares y 415 carreras producidas luego de siete temporadas en Grandes Ligas, seis de ellas con los Dodgers; el seleccionado al All-Star Game del 2014 también jugó para los Cincinnati Reds y los Cleveland Indians (hoy Guardians). Además, el apodado 'Wild Horse' tuvo su paso por el béisbol mexicano al jugar para El Águila de Veracruz de la LMB.

Fuente: Tribuna del Yaqui