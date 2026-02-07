Naranjeros de Hermosillo cae en casa y sigue sin despertar en la Liga Mexicana de Softbol

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo no pudieron aprovechar su localía y cayeron ante las Olmecas de Tabasco 4-1 en el Estadio Fernando Valenzuela. Con esto, pierden su primera serie en casa en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

El juego lo comenzó por las sonorenses Morgan Smith, quien logró colgar par de ceros a la ofensiva visitante; sin embargo, en la tercera entrada tropezó al recibir un cuadrangular solitario de McKenzie Clark por el jardín izquierdo que puso la pizarra 1-0. En ese mismo inning, Shaylan Whatman continuó con doblete y mandó al pentágono a Alyssa García. Después de eso, Morgan Smith dejó el círculo de pitcheo, entrando al relevo Sona Halajain, que pudo frenar el ataque de Tabasco.

En la sexta alta, las Olmecas dijeron presente una vez más, cuando con las bases llenas, McKenzie Smith elevó al jardín central donde, en pisa y corre, Diana Castillo anotó. Posteriormente, con un sencillo, Shaylan Whatman remolcó a Camila Escobar para poner la pizarra 4-0.

Mañana será otro día uD83DuDE4FuD83CuDFFC pic.twitter.com/I5rSkacjfD — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) February 7, 2026

La respuesta de Naranjeros Softbol Femenil llegó en el cierre del séptimo inning cuando, en error de Payton Lincavage, Giulia Koutsoyanopulus pisó tierra prometida y rompió el cero en la pizarra local del Fernando Valenzuela, pero no fue suficiente y las de la H sumaron un nuevo descalabro.

Naranjeros Softbol Femenil deberá darle la vuelta a la página, ya que este fin de semana en casa recibirá la visita de las Bravas de León. El primer juego será este sábado 7 de febrero a las 18:00 horas (tiempo de Sonora). Por Naranjeros, la pitcher inicialista probable es la japonesa Shiono Oguri.

Cabe destacar que este duelo de la Liga Mexicana de Softbol contará con transmisión completamente exclusiva en Naranjeros Sports Network a través del canal oficial de YouTube de Naranjeros de Hermosillo y en la página oficial de Naranjeros LMS en Facebook.

Posiciones

Diablos Rojos Femenil Las Olmecas de Tabasco Bravas de León El Águila Softbol Algodoneras del Unión Laguna Charros Softbol Femenil Naranjeros Softbol Femenil Sultanes Femenil

Nuestro after soft estuvo 10/10 uD83EuDD4EuD83DuDCA5uD83CuDF4A pic.twitter.com/cGwyOhGvzv — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) February 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui