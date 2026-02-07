New England Patriots y Seattle Seahawks: El inicio de una nueva era en el Super Bowl

California, Estados Unidos.- Después de años de hegemonía de los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, este domingo 8 de febrero habrá un nuevo campeón en el máximo evento de la NFL: el Super Bowl LX. Serán los New England Patriots y los Seattle Seahawks los que se apoderen del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y se conviertan en el centro del deporte.

El duelo promete ser un choque táctico y cerrado, donde la capacidad defensiva podría ser el factor decisivo para conocer al nuevo rey de los emparrillados. Además del hambre de dos nuevos mariscales de campo, que quieren sumar su primer anillo.

Revancha

En el caso de los Seahawks, volvieron al show, luego de más de una década. Lo hicieron con una combinación parecida a la de hace 11 años: una defensa sólida y un ataque eficiente, además de un Sam Darnold que este torneo tuvo su segundo aire, luego de ediciones de mucha inconsistencia.

Por otra parte, el choque entre estas franquicias también ha reunido un componente más. Todavía está en la memoria de los aficionados el Super Bowl XLIX, donde los Patriots derrotaron a los Seahawks gracias a una intercepción de Malcolm Butler. En ese entonces, Seattle dejó escapar la oportunidad de ganar el segundo Super Tazón de su historia.

Nuevo legado

Mientras que New England intentará reclamar el trono solitario como el máximo campeón de toda la liga, dejando a los Pittsburgh Steelers, hasta el momento, ambas franquicias suman seis trofeos Vince Lombardi (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019), pero ahora con un nuevo componente sin Tom Brady en el terreno de juego.

Ahora Drake Maye, de apenas 23 años de edad, es el elegido como el heredero a ese trono que dejó el histórico Brady. Al egresado de la Universidad de Carolina del Norte solo le bastaron dos años para poner a los de Massachusetts de vuelta en el gran evento y firmar un camino de ensueño rumbo a levantar esa corona pendiente.

Con estos ingredientes, el evento se presenta con dos narrativas de redención. Mientras que Maye personifica la esperanza de una nueva era en New England, Darnold simboliza la perseverancia de quien finalmente encontró su momento en el deporte. Será este domingo por la noche, cuando la NFL conozca a esa figura de los emparrillados.

