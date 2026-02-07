Real Madrid vs Valencia CF EN VIVO; dónde VER la jornada 23 de LaLiga en México

Ciudad de México.- El Real Madrid intentará dejar atrás la serie de fracasos que lo ha atormentado en las últimas semanas y enfocarse en ganar en LaLiga para mantenerse dentro de la pelea por el título. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa visitarán el mítico Estadio Mestalla para medirse ante el Valencia CF en la jornada 23 del certamen local.

El Real Madrid permanece en la segunda posición de la tabla y, con las 17 victorias, tres empates y solo dos descalabros, se ubica solo por detrás del Barcelona, aunque con cuatro unidades de distancia. Los dirigidos por Hansi Flick ya tuvieron su compromiso de la jornada, recibiendo al RCD Mallorca, a quienes vencieron con facilidad, apoyados en las dianas de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal.

#Deportes | Barcelona luce y golea al RCD Mallorca para reafirmarse como líder en solitario de LaLiga ?https://t.co/tpm8OHp15f — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 7, 2026

En su compromiso más reciente, el Real Madrid recibió al Rayo Vallecano; en dicho encuentro, fueron recibidos de manera hostil en el Santiago Bernabéu, pues era su primer partido en casa luego de haber sido derrotados por el Benfica en la Champions League. Pese a haber batallado en la primera mitad, el conjunto blanco lo terminó solventando con los tantos de Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

#Deportes | Real Madrid vuelve a ser abucheado en casa y rescata una agónica victoria ante el Rayo Vallecano uD83DuDC4Ehttps://t.co/tJrX3olWTx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 1, 2026

En cambio, el Valencia se ubica en el puesto 16 de la tabla y, si su mal momento se alarga, caería a los lugares que ponen en riesgo su permanencia en la Primera División de España. Los 'blanquinegros' tienen solo cinco laureles, por ocho empates y nueve derrotas, y con las 23 unidades conseguidas, libran por solo un par la cifra que los colocaría entre los próximos a descender.

Horarios del Real Madrid vs. Valencia CF

Estadio: Estadio Mestalla, Valencia, España

Fecha: Domingo, 8 de febrero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

El Real Madrid tendrá que afrontar este y los siguientes compromisos con dos bajas de consideración, luego de que se confirmara que Jude Bellingham no estaría disponible luego de haber sufrido una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. La otra ausencia es la de Rodrygo, que sufrió un problema en los isquiotibiales y podría estar fuera de las canchas por varios meses.

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui