Rodrigo Aguirre ya se integró a Tigres y manda mensaje al América: "Este es un proyecto ganador"

Ciudad de México.- Luego de varios días en rumores, Rodrigo Aguirre ya se encuentra en Monterrey, Nuevo León, para cerrar el acuerdo y convertirse en refuerzo para los Tigres UANL. El 'Búfalo' jugará con su tercer equipo de la Liga MX luego de su exitoso paso con las Águilas del América, a quienes aprovechó para enviarles un mensaje en su arribo a tierras regiomontanas.

El nacido en Montevideo, Uruguay, arribó a Coapa en julio del 2024, procedente de Rayados de Monterrey; Aguirre disputó un total de 58 compromisos con 16 anotaciones, además de una asistencia, y colectó un título de la Liga MX, además de la Campeones Cup. Rodrigo ya no entró en los planes deportivos del América y solo vio actividad durante la primera jornada del Clausura 2026.

Ante el constante movimiento por el mercado invernal de fichajes, el América necesitaba liberar una plaza de No Formado en México (NFM), por lo que se optó por darle salida a Aguirre Soto. Luego de varias semanas en negociaciones, el sudamericano realizó el viaje a Nuevo León para integrarse a las instalaciones de Tigres, pero antes, dejó sus primeras impresiones luego del anuncio del cuadro felino.

Primero que nada, estoy feliz de estar en Tigres; lo que me importa es hacer las cosas bien para ganarme a su afición y después porque en pocos meses tengo la oportunidad de jugar un Mundial con mi selección y nada más que eso me motiva más".

En su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el 'Búfalo' comentó estar consciente de lo que representa ser firmado con Tigres y, a pesar de su pasado con Rayados, es un placer vestir la playera del otro equipo neolonense. "Soy muy respetuoso y siempre lo fui en todos los clubes que he jugado, pero a Tigres es muy difícil decirle que no. Es un proyecto ganador y la decisión fue fácil".

Rodrigo Aguirre será sometido a las pruebas médicas para cerrar el acuerdo y luego integrarse al resto de jugadores para preparar su primer compromiso con los Tigres. El 'Búfalo' podría debutar con el equipo de la UANL en el compromiso de la Copa de Campeones de la Concacaf o, en su defecto, en la jornada 7 del certamen mexicano cuando visiten al Cruz Azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui