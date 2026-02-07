Super Bowl LX; horario y canales para ver EN VIVO el New England Patriots vs Seattle Seahawks en México

Santa Clara, Estados Unidos.- El evento deportivo más esperado del año está por llegar y el Levi's Stadium de Santa Clara será el epicentro de la atención mundial, ya que albergará el Super Bowl LX. New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán en busca del codiciado Trofeo Vince Lombardi que los consagre como el mejor equipo en la temporada de la NFL.

Los Patriots disputarán su duodécimo Super Bowl tras imponerse a los Denver Broncos en la final de la Conferencia Americana con marcador de 10-7, en un gélido Empower Field que presentó condiciones de nieve. Drake Maye fue el líder de la ofensiva de Nueva Inglaterra, al correr para 68 yardas y lanzar para 86, siendo pieza clave en el boleto al llamado 'Súper Tazón'.

Let’s run it back uD83DuDE08 pic.twitter.com/eJNYRnVr5P — New England Patriots (@Patriots) January 26, 2026

Por su parte, los Seattle Seahawks se proclamaron campeones de la Conferencia Nacional luego de vencer 31-27 a Los Angeles Rams, con una sólida actuación de Sam Darnold. El veterano mariscal de campo completó 25 de 36 pases para 367 yardas, con tres touchdowns y sin intercepciones, guiando a los Halcones Marinos a su cuarto Super Bowl en la historia de la franquicia.

Revancha del Super Bowl XLIX

Ambas escuadras ya se enfrentaron en el Super Bowl XLIX, disputado en 2015, siendo la única ocasión en la que Patriots y Seahawks han coincidido en el máximo escenario. Aquel duelo fue cerrado desde el arranque y no fue sino hasta el segundo cuarto cuando llegaron los primeros puntos. Seattle llegó al último periodo con ventaja de 10 unidades, pero una destacada actuación de Tom Brady permitió a los Patriotas remontar y quedarse con el título.

February 1, 2015: Malcom Butler’s interception at the goal line seals a 28-24 Patriots win over the Seahawks at Super Bowl XLIX in Glendale. pic.twitter.com/UWQGE7ppBr — This Day In Sports Clips (@TDISportsClips) February 1, 2023

Horarios del Super Bowl LX

Estadio: Levi's Stadium, Santa Clara, Estados Unidos

Fecha: Domingo 8 de febrero

Horario: 17:30 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Azteca 7, Canal 5, ESPN, FOX Sports, NFL Game Pass y Disney+

Uno de los momentos más esperados del Super Bowl es el Half Time Show, y para la edición 2026 estará encabezado por Bad Bunny, quien se convertirá en el primer artista latinoamericano en liderar el espectáculo de medio tiempo. Su designación llega en un contexto tenso por los temas migratorios en Estados Unidos, lo que ha incrementado la expectativa alrededor del show musical conforme se acerca el gran partido.

Fuente: Tribuna del Yaqui