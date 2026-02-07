Tigres cumple y golea al Santos Laguna que extiende su racha como la peor defensiva del Clausura 2026

Monterrey, Nuevo León.- Los Tigres no decepcionaron y vencieron con una goleada de escándalo al Santos Laguna en acciones correspondientes a la jornada 5 del Clausura 2026. La escuadra de la Comarca se sigue estableciendo como la peor defensiva de todo el certamen mexicano, donde aún están en búsqueda de la primera victoria del semestre.

Aun con el resultado final, fue el Santos quien comenzó con mejor ritmo el compromiso en el Universitario de la UANL y, aunque los Tigres tuvieron un par de oportunidades repentinas, fue la escuadra visitante quien inauguró el marcador. Lucas Di Yorio recibió un pase filtrado, el cual lo puso en mano a mano contra Nahuel Guzmán y no perdonó, marcando la que se convirtió en su única diana del compromiso.

Cuando el Conjunto Lagunero apenas estaba terminando de celebrar la diana, los dirigidos por Guido Pizarro se encargaron de darle la vuelta a la pizarra para tomar la ventaja que no volvieron a soltar. Al minuto 40, Joaquim Pereira se encargó de empatar las acciones tras rematar de cabeza y, antes de que finalizara la primera mitad, Iván López concretó la remontada.

Así caía el segundo de la noche, gran centro de Correa, Brunetta de cabeza para el 'Gacelo' y estreno goleador en el Volcán para nuestro número 19. uD83EuDEE1 pic.twitter.com/P1efZYg5H3 — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) February 7, 2026

Inicio la parte complementaria con un Santos desdibujado, por lo que se deslumbraba una goleada, la cual se terminó concretando sin mayores contratiempos. Al minuto 66, Ángel Correa amplió la ventaja en el marcador desde los 11 pasos y Diego Lainez ponía el cuatro por uno al 73', con una definición de media distancia.

Enorme zurdazo de Lainez para el cuarto de la noche. pic.twitter.com/5EQWTSTjTx — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) February 7, 2026

La sentencia final llegó antes del minuto 80, cortesía de Diego 'Chicha' Sánchez, estableciendo el cinco por uno definitivo. Aun así, los Tigres tuvieron la oportunidad de marcar al menos un par de dianas más, pero ante el visitante que no demostró capacidad de reacción, se limitaron a manejar el balón en zona defensiva y administrar la ventaja.

El cuadro regiomontano mantiene un dominio total ante el Santos Laguna, que extiende una racha de más de 11 años sin conseguir una victoria en el Estadio Universitario de la UANL. Por si fuese poco, el equipo de la comarca se encuentra en la penúltima posición de la tabla, aunque su defensiva es la que más goles ha recibido en el Clausura 2026, dejando un balance de -12.

Fuente: Tribuna del Yaqui