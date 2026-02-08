Alejandro Zendejas enciende las alarmas en el América ¿Se perderá el Clásico Nacional por lesión?

Ciudad de México.- Las Águilas del América han mejorado su estilo de juego tras lo mostrado en las primeras jornadas del Clausura 2026 y uno de los jugadores principales es Alejandro Zendejas. El futbolista estadounidense tuvo que salir de cambio en el compromiso ante Rayados de Monterrey al presentar molestias físicas, lo cual puso en riesgo su participación en el Clásico Nacional ante Chivas.

El del dorsal 10 del América terminó saliendo de cambio, no sin antes ser el artífice para que el cuadro 'azulcrema' lograra su tercera victoria consecutiva. Jonathan Dos Santos robó el balón en medio campo y puso a Zendejas de frente al arco, quien tuvo una definición precisa que terminó entrando tras rozar el poste. Apenas 10 minutos después de la anotación, el propio mediocampista terminó pidiendo el cambio por un aparente problema muscular.

¡El dieeeeeez! uD83DuDD1FuD83DuDD25



Alejandro Zendejas abrió el marcador a nuestro favor. uD83EuDD85 pic.twitter.com/nRLFhXnhhJ — Club América (@ClubAmerica) February 8, 2026

Luego del silbatazo final, André Jardine fue cuestionado sobre los resultados de la revisión preliminar y, de primera impresión, descartó que el estadounidense tenga una lesión. "Nada de lesión, salió bastante cansado; nosotros imaginamos que no podría soportar todo el partido, pero dio una gran actuación, fue determinante".

El entrenador de las Águilas insistió en que no se trató de un problema muscular, ya que el jugador solo presentaba fatiga extrema, y añadió que se encuentra fuera de peligro. Esto se puede respaldar por las imágenes publicadas en las redes sociales del América, donde se vio a Zendejas festejando la victoria con el resto de sus compañeros.

¡Día 38 del año! Y muchos más nos esperan, Zende. uD83DuDCAA pic.twitter.com/DcwqRo6WOQ — Club América (@ClubAmerica) February 8, 2026

Sobre el rendimiento del equipo, el estratega brasileño destacó que está satisfecho con las mejoras que han tenido en los últimos días, pero que deben mantenerse enfocados para los siguientes compromisos. "Tenemos tres días para recuperarnos todos; vamos a tener que estar todos otra vez completos para el miércoles y muy fuertes para esta eliminatoria".

El América tendrá una de las semanas ajetreadas de su calendario, ya que a media semana recibirán al Olimpia de Paraguay para asegurar su avance a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. También visitarán a Chivas del Guadalajara durante la siguiente jornada del Clausura 2026.

Alejandro Zendejas no tiene lesión, André Jardine prefirió sacarlo para cuidarlo, en la próxima semana juegan contra Olimpia y Chivas.#LigaMx #ClubAmérica #América pic.twitter.com/lgrx8keoJ3 — Mundo Futbol MX (@MundoFutbolMX2) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui