Alejandro Zendejas se viste de héroe y le da al América la victoria sobre Rayados de Monterrey

Ciudad de México.- Pese a las bajas de consideración, las Águilas del América han estado recuperando su estilo de juego y, con el triunfo ante Rayados de Monterrey, alcanzaron tres victorias consecutivas en las diferentes competencias. Alejandro Zendejas fue el artífice de la única anotación de la jornada para que los de Coapa se llevaran otros tres puntos en el Clausura 2026.

Cabe señalar que en menos de una semana, el América sufrió tres despedidas importantes, pues Allan Saint-Maximin dejó al equipo para firmar con el Lens de Francia y Álvaro Fidalgo hizo lo propio para convertirse en un nuevo refuerzo con el Real Betis. El último en dejar el barco 'Azulcrema' fue Rodrigo Aguirre, quien ya fue presentado como jugador de los Tigres UANL, a quienes llegó como compra definitiva.

Aun con los constantes cambios en la plantilla, el América regresó a ser un equipo incómodo para sus rivales, dejando poco a poco el complicado momento con el que comenzaron el certamen mexicano. En contraparte, los Rayados siguen adoleciendo el funcionamiento óptimo del equipo, pese a estar lleno de jugadores de renombre.

Las Águilas tomaron el control y ritmo en el compromiso, pero no fue hasta la parte complementaria que lo pudieron reflejar en el marcador del Estadio Ciudad de los Deportes. Jonathan Dos Santos recuperó el balón en zona ofensiva y mandó un pase a Zendejas que, luego de recortar justo en la línea del área grande, terminó definiendo pegado al primer palo, imposibilitando la reacción del arquero rival.

¡El dieeeeeez! uD83DuDD1FuD83DuDD25



Alejandro Zendejas abrió el marcador a nuestro favor. uD83EuDD85 pic.twitter.com/nRLFhXnhhJ — Club América (@ClubAmerica) February 8, 2026

Además de la victoria, el conjunto de Coapa tuvo el debut de Raphael Veiga, quien disputó los últimos 20 minutos y tuvo un par de disparos tanto de media como de larga distancia; además, tuvieron el regreso de Israel Reyes, quien se había perdido las últimas dos jornadas por una lesión sufrida con la selección mexicana. Por último, también se tuvo el retorno de Henry Martin al cuadro titular, ligando su segundo compromiso del certamen.

El primer partido de muchos más por disputarse, Veiga uD83DuDE24uD83DuDC4C pic.twitter.com/fmVIjdFjds — Club América (@ClubAmerica) February 8, 2026

Con el mejor momento anímico, el América se medirá ante el Olimpia de Honduras para amarrar la clasificación a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup. Para el fin de semana, los dirigidos por André Jardine afrontarán el Clásico Nacional, enfrentando a las Chivas del Guadalajara.

Fuente: Tribuna del Yaqui