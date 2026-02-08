¿Alexis Vega estará listo para el Mundial 2026? Antonio Mohamed admite no saber la fecha de su regreso

Ciudad de México.- La recuperación de Alexis Vega es uno de los temas más recurrentes para todos los aficionados de los Diablos del Toluca y sobre todo para los de la Selección Mexicana, luego de que el delantero se haya perdido las últimas convocatorias del cuadro 'Tricolor'. Para acrecentar la incertidumbre sobre el tema, Antonio Mohamed afirmó desconocer la fecha en la que el atacante regresará, poniendo en duda su disponibilidad en la Copa del Mundo 2026.

Cabe recordar que Vega ha tenido que pausar su actividad en los últimos meses, siendo su partido más reciente la vuelta de la final en el Apertura 2025, donde tuvo que ser infiltrado para poder tener actividad. Debido a varias lesiones anteriores, Alexis tuvo que visitar el quirófano el 13 de enero para realizarle una artroscopía como limpieza articular, lo que terminó por aplazar aún más su recuperación.

#Deportes | Antonio Mohamed explica como sucedió la lesión de Alexis Vega con el Toluca: "Se le trabó la rodilla"???https://t.co/y4mPXZWniI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 16, 2026

Ante el desempeño irregular que ha presentado el Toluca en el arranque del Clausura 2026, Mohamed recalcó la paciencia que hay desde adentro del plantel, además de afirmar que, si bien no es el estilo de juego más vistoso, se han mantenido competitivos. Además, el 'Turco' indicó que Alexis presenta avances favorables en su recuperación, aunque aún no hay una fecha para regresar a las actividades.

La fecha de regreso no la sé, va muy bien la recuperación, está con muchas ganas, así que bueno, esperemos que pronto pueda volver".

Al igual que lo comentado en diferentes ocasiones, el estratega de los Diablos afirmó que desde el cuerpo técnico y directivo no forzarían el regreso anticipado de Vega para evitar una lesión más seria y la reincorporación dependerá de manera directa de las sensaciones del propio jugador. El propio delantero ha publicado en sus redes sociales avances en los que se le observa realizar ejercicios para fortalecer los músculos afectados.

ALEXIS VEGA TRABAJA DURO PARA SU REGRESOuD83DuDCAAuD83DuDD25



Alexis Vega entrena con todo para estar listo y volver más fuerte que nunca, enfocado en recuperar su mejor nivel uD83DuDE2E???



Quiere ganarse un lugar en la lista para el Mundial, peleando cada día por volver a vestir al Tri uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/eI5a6yOale — Claro Sports (@ClaroSports) January 24, 2026

El Toluca necesita a Vega

Sin su capitán, el Toluca no ha demostrado la misma estirpe con la que consiguieron el bicampeonato y, a pesar de que se mantienen invictos en el Clausura 2026, han demostrado un estilo de juego totalmente diferente a lo visto en el torneo anterior. El cuadro mexiquense se encuentra en la sexta posición de la tabla con solo nueve unidades conseguidas.

Durante la jornada 5, recibieron al Cruz Azul, ante quienes no pudieron aguantar la mínima ventaja en el marcador y terminaron por dividir puntos, teniendo así su tercer encuentro sin triunfo en el certamen doméstico.

Un punto más y volvemos a casa el próximo viernes uD83DuDC79@calientesports pic.twitter.com/FZpU7V5lUd — Toluca FC (@TolucaFC) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui