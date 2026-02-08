Álvaro Fidalgo fue titular en la victoria del Betis sobre el Atlético de Madrid de Obed Vargas

Ciudad de México.- En apenas su segundo duelo, Álvaro Fidalgo ya fue incluido en el conjunto titular del Real Betis y compitió en gran parte de la victoria ante el Atlético de Madrid en la jornada 23 de LaLiga. Por parte del cuadro 'colchonero' también se tuvo actividad mexicana, ya que Obed Vargas volvió a entrar de cambio y colectar minutos valiosos en su primera incursión al balompié de Europa.

Este fue el segundo encuentro en el que el Betis y el Atlético se enfrentaron en menos de una semana, luego de que se midieran en las rondas de eliminación directa de la Copa del Rey, donde los dirigidos por Diego Simeone se llevaron la mejor parte. A diferencia de lo ocurrido en dicho partido, el Real Betis salió avante con una solitaria anotación de Antony en el minuto 28.

El exjugador de las Águilas cumplió al haber recibido su primera titularidad con el cuadro bético, teniendo participaciones constantes en el centro del campo y se mostró con mayor temple, además de estar más certero en los pases de corta y media distancia. Fidalgo disputó 87 minutos hasta que Marc Batra entró a su lugar en el intento del Real Betis para aguantar la ventaja mínima en el marcador, lo cual les terminó por funcionar.

Por su parte, Obed Vargas ingresó en el 70' por Ademola Lookman y se posicionó al lado de Koke Resurrección como medio de contención, protagonizando un par de intervenciones exitosas. En este punto del compromiso, el Atlético de Madrid estaba intentando remontar el encuentro, por lo que las posiciones largas del equipo le permitieron al mediocampista mexicano el mostrarse un poco más.

El 'Atleti' había logrado empatar el encuentro con un gol en propia puerta de Diego Llorente en la recta final del reloj, pero la jugada fue revertida por el VAR, debido a una posición adelantada en una jugada previa. El conjunto 'colchonero' rompió una racha de seis jornadas consecutivas sin haber perdido.

Al momento, el Atlético de Madrid se ubica como tercer lugar en la tabla, con 13 triunfos, seis empates y cuatro descalabros, mientras que el Real Betis ha venido de menos a más y ahora está como quinto. El Barcelona es quien prevalece como el líder y es escoltado por el Real Madrid.

