André Jardine lo confirma; el América está cerca de firmar a Vinicius Lima como reemplazo de Fidalgo

Ciudad de México.- Las Águilas del América estarían buscando cerrar un par de fichajes antes de que finalice el mercado invernal y uno de los rumores más recientes fue el interés del equipo mexicano en Vinicius Lima. André Jardine, entrenador del cuadro 'azulcrema', confirmó las negociaciones con el mediocampista brasileño, además de afirmar que dicho refuerzo será el reemplazo directo de Álvaro Fidalgo.

Cabe recordar que fue apenas durante la mañana del sábado 7 de febrero que diversos portales cariocas confirmaron que la directiva del América tiene negociaciones avanzadas con Vinícius Moreira de Lima, el cual podría arribar en los próximos días. También se aseguró que dicha transacción será a préstamo por el resto del 2026, aunque se incluirá una cláusula para su compra definitiva.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Rayados de Monterrey, Jardine fue cuestionado sobre este rumor, a lo cual el ajedrecista brasileño confirmó las intenciones del América por firmar a Vinicius Lima. André informó que las negociaciones están en un punto avanzado y en las próximas horas se podría confirmar.

Si concretamos esta negociación, que tiene todo para darse, es un jugador que conozco hace mucho tiempo, lo acompañé toda su carrera; lo que más me gusta es que puede jugar en cualquier función de la media cancha".

Además, adelantó que tiene un perfil similar al de Álvaro Fidalgo, por lo que sería su reemplazo directo luego de que el 'Maguito' dejara Coapa para firmar con el Real Betis. "Es como Fidalgo, como 8, como 10, con perfil cambiado, puede cambiar situaciones, es un jugador al que le gusta mucho el balón, que le da ritmo, con criterio en el balón; ojalá se concrete, aportaría bastante".

Por último, no descartó que desde el equipo busquen alguna firma de peso más, aunque también añadió que eso sería complicado por el corto margen que tienen para que finalice el mercado invernal de fichajes. "Cualquier negociación no es simple por el nivel de jugadores que buscamos; hay dos días que serán determinantes; buscaremos un jugador más".

Fuente: Tribuna del Yaqui