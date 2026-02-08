Con polémica arbitral, el Manchester City remonta y vence al Liverpool en la Premier League

Ciudad de México.- En un encuentro lleno de emoción, el Manchester City logró una histórica remontada ante el Liverpool y mantenerse en la pelea por el liderato de la Premier League. El compromiso en Anfield se terminó marcando por una polémica arbitral en la parte final del mismo, la cual terminó siendo clave para que los 'Citizens' se llevaran el triunfo.

El encuentro fue movido desde los primeros minutos, donde el Liverpool estableció su dominio, comandado por Mohamed Salah y Dominik Szoboszlai, ambos generando varias oportunidades de peligro, aunque no pudieron hacerlas válidas en el marcador. Los rojos tuvieron como respuesta el característico estilo de juego colectivo del Manchester, por lo que la primera parte finalizó sin anotaciones por ambas escuadras.

Los locales asfixiaron a la defensiva del City en los primeros minutos de la parte complementaria, pero no fue hasta el 74' que pudieron fructificar su superioridad. Tras una falta en los linderos del área, Dominik Szoboszlai tomó el balón para cobrar el tiro libre que, con una precisión milimétrica, superó a la barrera y se terminó colando en el arco.

Ante esto, los dirigidos por Pep Guardiola cambiaron su planteamiento táctico y no demoraron en responder, ya que para el minuto 84, Bernardo Silva logró el empate. El portugués remató desde el centro del área para poner el uno por uno, aumentando el dramatismo.

El empate motivó a ambas escuadras para buscar el triunfo, el cual terminó por llegar desde una polémica decisión arbitral en el tiempo de compensación. Alisson Becker, portero del Liverpool, salió a cortar un pase, pero en la jugada, terminó derribando a un atacante del City, lo cual causó la pena máxima.

Erling Haaland se encargó de cobrar desde los 11 pasos para sellar el marcador final; a pesar de que el agregado fueron siete minutos, el árbitro le permitió jugar hasta el 90+15', donde el Liverpool estuvo cerca de igualar el marcador. Luego de las 25 jornadas disputadas, el Manchester City se encuentra en la segunda posición de la tabla, solo por detrás del Arsenal, que lo aventaja por seis unidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui