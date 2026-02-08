Del Brasileirao a la Liga MX: América tiene negociaciones avanzadas con el Fluminense por un defensivo

Ciudad de México.- Las Águilas del América han tenido una mejora considerable conforme iniciaron el Clausura 2026 y se han convertido en uno de los equipos más activos en este cierre del mercado invernal de fichajes. Luego de la llegada de Raphael Veiga, la directiva 'azulcrema' tendría conversaciones con otro equipo del Brasileirao para firmar a Gabriel Fuentes, defensivo que milita con el Fluminense.

El lateral izquierdo es nacido en Santa Marta, Colombia, y tiene 28 años; el canterano de Barranquilla FC tuvo ya su incursión en el futbol de Europa, luego de estar cedido con el Real Zaragoza de España. Tras su regreso y jugar un año para el Junior FC de Colombia, Fuentes fue comprado por el Fluminense en septiembre del 2024, operación que tuvo un coste aproximado de más de un millón de dólares.

¿Otro más del Brasileirao? uD83DuDC40 uD83CuDDE7uD83CuDDF7



Gabriel Fuentes, lateral colombiano de Fluminense estaría cerca de convertirse en jugador de las Águilas del América uD83EuDD85 uD83CuDDE8uD83CuDDF4 pic.twitter.com/Huo5Q1TZyp — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 8, 2026

Gabriel tiene un total de 34 compromisos entre el certamen local, Copa Sudamericana y el Mundial de Clubes; el lateral izquierdo no ha podido marcar, pero tiene cinco asistencias, además de siete cartones preventivos en poco menos de 2 mil 500 minutos en cancha. Los rumores de su posible fichaje comenzaron cuando Emilio Azcárraga Jaén, dueño del América, aseguró que estaban cerca de concretar la firma de un jugador más.

César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, fue quien se encargó de revelar las negociaciones avanzadas, las cuales estarían avanzadas. Fuentes tiene contrato vigente con el Fluminense hasta agosto del 2028, por lo que el móvil para su llegada al América podría ser cedido por un año; la directiva de las Águilas estaría buscando también que se incluya una cláusula de compra definitiva.

uD83DuDEA8[EXCLUSIVO] El lateral colombiano Gabriel Fuentes está muy cerca de ser refuerzo del América uD83CuDDF2uD83CuDDFD. Los detalles, aquí. ??https://t.co/oYpJ6YSxnz pic.twitter.com/4Oho8yNzat — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 8, 2026

Si esta firma se concreta, Fuentes llegará a Coapa para reforzar la banda izquierda, complementando el buen trabajo que ha realizado su compatriota, Cristian Borja. También se supo que las Águilas tenían interés en fichar a Vinicius Lima del mismo Fluminense, por lo que ambos jugadores podrían llegar en un acuerdo doble.

Al momento, el América se encuentra en la octava posición de la tabla, luego de haber conseguido dos triunfos, dos empates y un descalabro. En la jornada 5, los dirigidos por André Jardine se enfrentaron a Rayados de Monterrey, a quienes vencieron con una solitaria anotación de Alejandro Zendejas.

¡El dieeeeeez! uD83DuDD1FuD83DuDD25



Alejandro Zendejas abrió el marcador a nuestro favor. uD83EuDD85 pic.twitter.com/nRLFhXnhhJ — Club América (@ClubAmerica) February 8, 2026

