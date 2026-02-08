Diablos del Toluca sigue sin encontrar su mejor versión y reparten puntos con el Cruz Azul

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca y el Cruz Azul protagonizaron un emocionante encuentro en la cancha del Estadio Nemesio Diez en acciones correspondientes a la jornada 5 del Clausura 2026. Los dirigidos por Antonio Mohamed no pudieron aguantar la ventaja que los perfilaba al triunfo y terminaron repartiendo puntos ante 'La Máquina'.

Dicho compromiso fue un duelo de estrategias en las que ambas escuadras se enfocaron en tener posesiones largas, por lo que se descuidó el ataque y hubo escasas oportunidades de peligro. La primera clara llegó después de la media hora de juego cuando Nicolás Castillo estuvo cerca de inaugurar el marcador con el recurso de 'taquito', pero Andrés Gudiño demostró buen juego de piernas y evitó el primer tanto.

El Toluca, al ver que pudieron romper la línea con facilidad, se abocó al ataque para hacerse presente en el digital, lo cual ocurrió al minuto 40. Jesús Gallardo recibió un pase filtrado y puso un centro razo a Paulinho, quien venía cerrando en el segundo palo y sin marca, y pudo empujar el esférico para poner el uno por cero. Con esta diana, el delantero lusitano logró haberle marcado a todos los equipos de la Liga MX.

El gol de Paulinho que nos dio la ventaja uD83DuDD25uD83DuDE0E pic.twitter.com/mcN6Mv283L — Toluca FC (@TolucaFC) February 7, 2026

Con la anotación, los locales se crecieron y el momento anímico permaneció hasta la segunda mitad, aunque no pudieron mover las redes por segunda ocasión. La más clara en la parte complementaria fue al 62', cuando desde la banda derecha, Santiago Simón envió un centro violento, el cual se coló entre los defensores cementeros, pero Gallardo terminó por volar la definición.

Al minuto 63, el Cruz Azul vivió el debut de Christian Ebere, atacante nigeriano que le dio otra cara al equipo y, gracias a su garra, terminaron por empatar el encuentro. El nigeriano hizo valer la potencia física para pelear con un balón en el área rival hasta que su rebote terminó cayendo para José Paradela, quien igualó los cartones a uno por banda.

uD83DuDC99 ¡GOOOOOOL DE CRUZ AZUL!



La máquina empata el encuentro gracias José Paradela. uD83DuDE82 pic.twitter.com/9PdOTZHYID — FOX (@somos_FOX) February 8, 2026

Con este resultado, el Cruz Azul se encuentra en el tercer puesto de la tabla y, con sus 10 unidades, queda empatado con el Atlas y los Tigres UANL. En cambio, el Toluca está relegado hasta el sexto peldaño con nueve puntos, aunque permanece invicto en el actual certamen.

Un punto más y volvemos a casa el próximo viernes uD83DuDC79@calientesports pic.twitter.com/FZpU7V5lUd — Toluca FC (@TolucaFC) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui