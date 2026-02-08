EN VIVO Minuto a minuto del Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks

San Francisco, California.- Los New England Patriots se enfrentan a los Seattle Seahawks hoy 8 de febrero de 2026 en el Super Bowl LX en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, Estados Unidos. TRIBUNA te presenta lo más relevante de este magno evento deportivo en un minuto a minuto totalmente en vivo.
Los Seattle Seahawks buscan su segundo título de Super Bowl, mientras que los New England Patriots buscan su séptimo anillo. Además, la ceremonia de medio tiempo ha generado mucha expectativa, pues estará encabezada por Bad Bunny, uno de los artistas latinos más importantes de la última década. Hay mucha expectación por lo que podrá suceder por el contexto de que la administración del presidente Donald Trump ha emprendido acciones contra la comunidad migrante y latina. Bad Bunny ha sido crítico de las políticas migratorias, lo que ha desencadenado reacciones del mandatario estadounidense.
Comienzan a llegar los protagonistas de esta noche
Experiencia NFL
Algunos fanáticos que compran experiencia premium del gran partido tienen la oportunidad de pisar la zona de anotación, incluso antes del kick-off.
Revancha en el Super Bowl LX
Esta es la segunda ocasión en la historia en la que los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks en el máximo evento de la NFL. Anteriormente, se habían enfrentado en el Super Bowl XLIX con sede en Arizona.
Todo listo para el Super Bowl LX
El Levi's Stadium está listo para recibir a más de 60 mil espectadores para el Super Bowl LX.
Todo listo para el show de medio tiempo
FILTRAN setlist que Bad Bunny tendría para el medio tiempo del Super Bowl LX 2026
¿Dónde ver EN VIVO el Super Bowl LX HOY?
Horario: 17:00 (tiempo centro de México)
Transmisión: Canal 5, Azteca 7, ESPN, Fox Sports
Streaming: Disney+