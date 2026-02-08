FUERTE VIDEO: Lindsey Vonn sufre brutal ACCIDENTE en Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Dolomitas, Italia.- La participación de la estadounidense Lindsey Caroline Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 tuvo un desenlace inesperado y doloroso. La esquiadora estadounidense de 41 años, quien decidió competir pese a una grave lesión en la rodilla izquierda, sufrió un brutal accidente durante el descenso olímpico y tuvo que ser rescatada en helicóptero tras recibir atención médica en la nieve.

El incidente ocurrió este domingo 8 de febrero de 2026, durante el inicio de la prueba, cuando Vonn perdió el control apenas comenzado el recorrido.

FUERTE VIDEO: Aparatosa caída tras solo segundos de competencia

De acuerdo con un fuerte video que circula en redes, Lindsey Vonn se estrelló en la travesía inicial del descenso, luego de cortar la línea demasiado ajustada, lo que provocó que perdiera estabilidad y saliera rodando ladera abajo. El accidente sucedió tras apenas 13 segundos en el recorrido. Testigos en el lugar relataron que la esquiadora gritó de dolor mientras el personal médico la rodeaba, generando momentos de tensión entre competidores, asistentes y espectadores.

Tras permanecer varios minutos inmovilizada sobre la nieve, Vonn fue colocada en una camilla, estabilizada y evacuada en helicóptero fuera de la pista. El equipo de esquí de Estados Unidos (EU) informó que su condición sería evaluada, sin ofrecer de inmediato más detalles sobre la gravedad de las lesiones tras la caída.

La imagen de la campeona siendo retirada del circuito alimentó la posibilidad de que este accidente marque el final de su carrera competitiva, una de las más exitosas en la historia del esquí alpino. El descenso se disputaba en una pista donde Vonn es ampliamente reconocida, ya que ostenta un récord de 12 victorias en la Copa del Mundo.

Emotivo ambiente en las gradas

Lindsey Vonn contaba con el apoyo de su familia en las gradas, entre ellos su padre, Alan Kildow, quien fue captado mirando al suelo mientras su hija recibía atención médica. La escena fue seguida en silencio por parte del público, incluido el rapero Snoop Dogg, presente como espectador.

El presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard, Johan Eliasch, calificó el hecho como "trágico, pero parte del esquí de competición", y agradeció públicamente a Vonn por su legado. Señaló que su regreso a la competencia fue uno de los grandes temas de conversación de los Juegos y que puso al esquí "en la mejor luz posible".

Breezy Johnson gana el oro en un día agridulce para EU

Mientras la prueba continuaba, Breezy Johnson, compañera de equipo de Vonn, obtuvo la medalla de oro y se convirtió en la segunda mujer estadounidense en ganar el descenso olímpico, logro que Lindsey Vonn consiguió hace 16 años.

Johnson, de 30 años, superó a la alemana Emma Aicher y a la italiana Sofia Goggia, en una jornada que combinó celebración y preocupación para el equipo de Estados Unidos.

