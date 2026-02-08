Germán Berterame y Lionel Messi marcan en el empate del Inter de Miami con el Barcelona SC

Ciudad de México.- El Inter de Miami continúa con su gira de pretemporada y en su tercer compromiso por Sudamérica, empataron a dos goles por bando ante el Barcelona SC. Lionel Messi se terminó convirtiendo en la clave para 'Las Garzas', además de que el mexicano, Germán Berterame, pudo marcar su primer tanto con la playera del actual campeón de la MLS.

El encargado de inaugurar el encuentro fue el astro argentino en apenas media hora de juego; Messi tomó el balón desde su propio campo y condujo hasta el área rival, donde terminó fulminando la red, no sin antes quitarse a dos rivales para meter el disparo cruzado. Este tanto se convirtió en el primero de Lionel en todo el 2026, luego de irse en blanco en el duelo anterior de la pretemporada.

Golazo de Leo uD83DuDE2E?uD83DuDCA8 pic.twitter.com/8p8wbvNCXc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026

El Barcelona de Guayaquil tuvo un despertar óptimo y, apenas unos minutos después, pudieron igualar el marcador del Estadio Banco Pichincha con la anotación de Joao Rojas. La fiesta para el cuadro ecuatoriano fue breve, pues el Inter de Miami pudo retomar la ventaja antes de que finalizara la primera mitad con la primera alianza entre Messi y Berterame.

Leo jaló la marca para el lado derecho del campo, lo cual le dio espacio al atacante mexicano para cerrar al segundo poste, movimiento que fue detectado por Messi. El astro argentino metió un centro preciso para Berterame, quien, luego de una recepción dirigida, se colocó frente al arco para definir pegado al palo.

MESSI ?? GERMAN uD83EuDD1DuD83DuDD25 pic.twitter.com/eH95XwvdrD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026

El Inter de Miami dominó la segunda mitad, por lo que sustituyeron a sus grandes figuras, como Messi, que salió pasados los 60 minutos para darle su espacio a Luis Suárez. El panorama se complicó para 'Las Garzas' al 87' cuando David Ayala fue expulsado por una falta y en la jugada posterior, Tomás Martínez puso el empate de dos anotaciones por cada equipo.

Los dirigidos por Javier Mascherano solo suman una victoria en sus tres compromisos por Sudamérica, pues comenzaron cayendo ante el Alianza Lima y luego, triunfaron ante el Atlético Nacional de Colombia. El Inter de Miami finalizará su tour frente a Independiente del Valle en Puerto Rico el viernes 13 de febrero para luego darle inicio a la temporada de la MLS.

Full time from uD83CuDDEAuD83CuDDE8 pic.twitter.com/PpfRscqeW2 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui