Los Halcones vuelan alto e ilusionan a su afición: Obregón es campeón de la Copa Salsa Huichol 2026

Xalisco, Nayarit.- La temporada 2026 de la Liga Mexicana del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) se acerca y los Halcones de Obregón este fin de semana han dado un golpe de autoridad y han entrado a la conversación como uno de los favoritos a levantar la corona, pues este sábado por la noche conquistaron un importante torneo.

Los 'emplumados' se proclamaron campeones de la Copa Salsa Huichol 2026 tras vencer en una final de película a Pioneros de Los Mochis por un ajustado marcador de 95-93. Tal y como representa la pizarra, el partido fue un verdadero ir y venir de emociones, pero al final fueron los sonorenses quienes ajustaron y salieron con la mano con la afición nayarita.

Desde el arranque, los Halcones salieron determinados, dominando 20-9. En el segundo cuarto no solo lograron defender los cartones, sino ampliar la ventaja a 47-31, dejando todavía mucha actividad para la segunda mitad. Tras el medio tiempo, Pioneros despertó, acercándose 72-61.

Se nota la mano de Gelpi

Ya el cuarto periodo fue una auténtica locura; los sinaloenses remontaron hasta casi empatar, pero los dirigidos por Manu Gelpi no se dieron por rendidos y terminaron por quedarse con el resultado 95-93, en un duelo que hizo vibrar a la afición de Xalisco, Nayarit.

La ofensiva de Halcones de Ciudad Obregón estuvo comandada por Ángel Reyna, quien terminó por llevarse el premio al Jugador Más Valioso. También destacaron los refuerzos estadounidenses J. Moss, J. Perkins y G. Whittington, todos con dobles dígitos en anotación.

Gracias a estos rendimientos y al esfuerzo colectivo, el club cajemense obtuvo el campeonato de pretemporada más importante del circuito, confirmando su condición de favorito de cara al arranque de la próxima temporada de la Liga Mexicana de Básquetbol", escribió el club sobre el reciente resultado.

Ángel Reyna festejando

Con este resultado, Halcones cerró la Copa Salsa Huichol 2026 encendido, ya que no perdió ni un solo compromiso del torneo de pretemporada. Ahora, la plantilla regresará a casa con el trofeo y la motivación al máximo, preparados para entrar en acción la siguiente semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui