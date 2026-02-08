Mexicano Gianni Vázquez entrega una gran pelea en UFC Vegas 113 pese a inesperado debut

Las Vegas, Nevada.- El sábado 7 de febrero de 2026, el Meta APEX de Las Vegas, Nevada, vivió una gran función con el UFC Vegas 113, evento en el que estuvo presente el mexicano Gianni Vázquez. 'El Kriptonita', como apodan al connacional, protagonizó uno de los enfrentamientos más comentados de la noche al enfrentar al peleador británico y de origen afgano, Javid Basharat, un combate pactado en la categoría de peso gallo (135 libras).

Vázquez aceptó el combate con apenas 72 horas de aviso, tras la baja del ruso Said Nurmagomedov por problemas de visa, lo que marcó su debut en la UFC en condiciones poco favorables para él. En el primer asalto, Basharat mostró mayor ritmo y control del combate, haciendo gala de su experiencia en la promotora. A pesar de haber sufrido un knockdown, el mexicano mantuvo una actitud competitiva y logró sobrevivir hasta el sonido de la campana.

En el segundo round, Gianni tuvo su mejor momento de la pelea, ya que consiguió conectar certeros golpes a Basharat que lo hicieron tambalear. El originario de Ciudad de México estuvo muy cerca de llegar a la finalización, aunque 'The Snow Leopard' se mantuvo de pie y respondiente a la ofensiva que mostraba su rival. El ímpetu y la tenacidad del mexicano quedaron en segundo plano, pues Javid fue más constante en golpes y control dentro del octágono.

Al finalizar los tres asaltos, los jueces decretaron victoria por decisión unánime para Javid Basharat (29–28, 29–28, 29–28); sin embargo, Gianni Vázquez se ganó el reconocimiento inmediato por su desempeño valiente y técnico, al pelear de tú a tú ante un rival con mayor experiencia y con pocos días de antelación para preparar este compromiso. Por su parte, Basharat regresó a la senda del triunfo tras registrar dos derrotas de forma consecutiva.

Dura pelea, especialmente dadas las circunstancias, pero sin excusas", expresó Colin Oyama, el entrenador de Gianni Vázquez, a través de una publicación en redes sociales luego del enfrentamiento.

En cuanto a la pelea estelar del UFC Vegas 113, el estadounidense Mario Bautista se impuso al brasileño Vinicius Oliveira tras someterlo por rear-naked choke en el segundo round, por lo que sigue ascendiendo en la división de peso gallo. En cuanto a la pelea coestelar, el veterano japonés, Kyoji Horiguchi, dominó al británico de origen iraquí, Amir Albazi, y se llevó la victoria por decisión unánime tras tres asaltos disputados.

Fuente: Tribuna del Yaqui