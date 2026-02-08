MLB: New York Mets firman a exprospecto de los Kansas City Royals para la temporada 2026

Ciudad de México.- Luego del estrepitoso fracaso que representó la temporada 2026 y no haber ido por las firmas grandes cuando se abrió la agencia libre hace un par de meses, los New York Mets han estado muy activos en la última semana para reforzar los puntos más débiles del roster. Con unos cuantos días para que inicien los entrenamientos primaverales, el cuadro neoyorquino llegó a un acuerdo con MJ Melendez por un año.

Melendez, nacido en Daytona Beach, Estados Unidos, se desempeña en varias posiciones, aunque su mayor versión la mostró desde el jardín izquierdo. Mervyl fue tomado en la ronda 2 de la selección general del Draft 2017 de los Kansas City Royals, con quienes hizo su debut en la campaña 2022. El zurdo estaba considerado dentro de los 100 mejores prospectos de la organización, pero su inconsistencia lo fue relegando a un segundo plano.

Melendez tiene un total de cuatro temporadas en Grandes Ligas, todas ellas defendiendo los colores de los 'Reales'; de por vida, tiene promedio de bateo de .215 con 315 imparables en 1465 turnos legales. El patrullero ha conectado un total de 52 cuadrangulares y ha producido 163 carreras; uno de los mayores factores en contra que ha enfrentado MJ es la alta tasa de ponches, pues promedia más de un chocolate por juego jugado.

Según fuentes, MJ Meléndez acordó por una temporada con los New York Mets. pic.twitter.com/rfZgDgjeX1 — MLB Español (@mlbespanol) February 8, 2026

MJ Melendez nunca pudo encontrar la consistencia en su estadía con Kansas City, lo cual hizo que la mayor parte del 2025 lo pasara en ligas menores y luego, fuera puesto en libertad. El bateador zurdo ha demostrado poder con el madero, además de que en la defensiva ha destacado por el privilegiado brazo, lo cual fue uno de los mayores atractivos para los Mets.

A falta de confirmación oficial, MJ Melendez firmó un acuerdo por un año y un millón y medio de dólares, además de 500 mil más como incentivos, según informó Jon Heyman, corresponsal de MLB Network. Mervyl puede dar profundidad con el guante a varias posiciones, ya que tiene experiencia en los tres jardines, además de la primera base y la receptoría.

Los Mets iniciarán sus entrenamientos primaverales el martes 11 de febrero con la primera práctica para los lanzadores y receptores. El resto del equipo reportará el lunes 16 de febrero para comenzar con los juegos interescuadras.

Fuente: Tribuna del Yaqui