Naranjeros de Hermosillo pierde ante las Bravas y cae al sótano en la Liga Mexicana de Softbol

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo Femenil no puede hacer valer su localía, ya que las Bravas de León se quedaron con la serie al imponerse este domingo 8 de febrero, 6-2 en el estadio Fernando Valenzuela en una jornada más de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

El triunfo fue para Jordan Johnson, quien brilló lanzando ruta completa, mientras que el descalabro fue para Morgan Smith, que a pesar de ser tomada en cuenta para participar en el Festival de Cuadrangulares, no pudo salir con la mano en alto en las dos presentaciones que tuvo en casa.

Jordan Johnson lanzó la ruta completa con dos carreras y cuatro hits, otorgó un par de boletos y recetó nueve ponches para comandar triunfo de las @bravasdeleon ante @Naranjeroslms #EnMiSoftEra uD83EuDD4EuD83CuDF80https://t.co/zotwFg7alP — Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) February 9, 2026

Acciones

Las visitantes se colocaron al frente en el primer capítulo cuando con las bases llenas Smith la lanzadora otorgó pasaporte a Makena Brocki anotando anotando las visitantes su primer carrera de 'caballito'. En el segundo episodio León aumentó la pizarra gracias a imparable de Giulia Longhi. Con el 2-0 en contra, Morgan Smith dejó el centro del diamante en la apertura del tercer inning dejando dos corredoras de herencia para Shiono Oguri que falló en su relevo, permitiendo sencillo de Diana Arcega que para el 3-0.

Al final, la nipona cumplió con un relevo de tres entradas donde logró apagar la ofensiva de las Bravas. En la sexta, Sona Halajian permitió imparable productor de Cassandra Valdez que remolcó dos carreras más que sirvieron para poner las acciones 5-0 a favor de León, mientras que Bertha Abril hizo una más.

Naranjeros Softbol Femenil despertó hasta en la parte baja del sexto inning, de la mano de Morgan Smith que pegó sencillo al jardín izquierdo y después Sona Halajian conectó cuadrangular por todo el jardín derecho ante Jordan Johnson haciendo vibrar con esto al Fernando Valenzuela. Desafortunadamente ese tablazo no fue sufiente y las locales cayeron.

Encuentro definido uD83CuDF1F



Bravas de León uD83DuDC4FuD83CuDFFB se impone a Naranjeros Softbol Femenil uD83CuDF4A y se queda con la serie uD83DuDCAB#EnMiSoftEra uD83EuDD4EuD83CuDF80 pic.twitter.com/79V9R9V3p2 — Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) February 8, 2026

A levantarse

Ahora, Naranjeros Softbol Femenil tendrá su siguiente juego en la Liga Mexicana de Softbol el próximo jueves visitando a Charros Softbol Femenil en el estadio Panamericano de Zapopan, con Shiono Oguri como lanzadora presupuestada para abrir las acciones.

Cabe destacar que, dicho dueloe contra las tapatías es de suma importancia para las del estado de Sonora, pues necesitarán ganar al menos uno de los dos compromisos, para así salir del sótano del torneo, donde solamente suman un par de victorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui