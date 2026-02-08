Pumas no aguanta la ventaja y sufre agónico empate ante el Atlas en el Clausura 2026

Guadalajara, Jalisco.- Los Pumas UNAM no pudieron resistir con la mínima ventaja en el marcador y terminaron por repartir puntos con el Atlas, luego de una anotación cuando se jugaban los minutos agregados. El conjunto universitario dejó ir el triunfo, mientras que los 'Zorros' ampliaron su racha invicta jugando en el Estadio Jalisco.

Este encuentro estuvo marcado por la intensidad, sobre todo en la primera mitad, que se convirtió en un ida y vuelta, aunque con un ligero dominio del cuadro capitalino. Cuando parecía que ambas escuadras habían comenzado a neutralizarse, llegaron las primeras dianas del compromiso antes de que llegara el descanso.

El primer tanto llegó al 35' tras un gran desborde de Juninho Vieira; el brasileño condujo el balón por la banda y puso un centro preciso para Pedro Vite, que con un zurdazo determinante mandó el balón a las redes. Cuando apenas Pumas estaba terminando de celebrar, un disparo de Mateo García desde el borde del área, el cual tuvo complicidad con un error de Keylor Navas, puso el empate a una anotación por bando.

Pedazo de gol el de Mateo García esta noche en el Jalisco. uD83DuDE0D pic.twitter.com/zTQLF5jt9T — Atlas FC (@AtlasFC) February 8, 2026

Solo dos minutos después de la pifia del guardameta costarricense, los universitarios pudieron recobrar la ventaja desde los 11 pasos. Uriel Antuna intentaba desbordar, pero sufrió una falta dentro del área rival y Juninho tomó el balón para establecer el marcador en dos dianas por una en el agregado de la primera mitad.

La segunda mitad fue un poco menos frenética, aunque todavía tuvo bastante emoción, pero no fue hasta una de las últimas jugadas del compromiso que el Atlas encontró el empate. Diego González cobró una falta y, tras un fuerte servicio, Manuel Capasso se anticipó a los defensores rivales para poner el dos por dos definitivo; este fue el primer tanto del defensivo argentino en el Atlas y la Liga MX.

A todo pulmón tu primer gol como Rojinegro, Manuel Capasso. ??uD83DuDDA4 pic.twitter.com/r0SE0KSYeA — Atlas FC (@AtlasFC) February 8, 2026

Con la división de puntos, el Atlas se trepa a la cuarta posición de la tabla tras haber conseguido tres triunfos y un empate en las cinco jornadas disputadas. Los 'Zorros' son seguidos de cerca por el propio Pumas, quien marcha con solo una unidad de desventaja y queda en el quinto lugar de la clasificación.

Fuente: Tribuna del Yaqui