Real Madrid vence al Valencia CF y cierra la pelea por la primera posición en LaLiga

Ciudad de México.- El Real Madrid vino de menos a más para terminar concretando la victoria ante el Valencia CF y lograr así permanecer en la pelea por la primera posición de LaLiga. Kylian Mbappé y Álvaro Carreras fueron los artífices de las únicas dos anotaciones de la jornada 23 del certamen doméstico.

Contra todo pronóstico, el Valencia CF fue quien comenzó dominando el compromiso ante un Real Madrid que resentía la ausencia de Rodrygo, Jude Bellingham y Vinicius, parte medular de su grupo de ataque. Aun así, los dirigidos por Álvaro Arbeloa tenían destellos repentinos y fueron ellos mismos los que estuvieron cerca de inaugurar el marcador con una definición del juvenil David Jiménez, pero Dimitrievski terminó salvando a los locales.

El Valencia no tuvo su primera oportunidad de peligro hasta después de la media hora de juego, luego de que Pepelu quedara de frente al arco rival, pero terminó desviando su disparo sin que Thibaut Courtois interviniera. La primera mitad finalizó sin anotaciones, por lo que ambas escuadras saldrían a por todas en la parte complementaria.

Tras la reanudación, el Real Madrid mostró otra faceta y comenzó a buscar el gol con mayor claridad, lo cual terminó por llegar al minuto 65. Carreras tomó el balón por la banda para conducir hasta adentrarse al área, logrando dejar atrás a los defensivos rivales y luego rematar raso y pegado al palo, poniendo el uno por cero.

Luego de la primera diana del encuentro, el Valencia tuvo la más clara para ellos luego de que Lucas Beltrán rematara de frente al arco, pero ante el violento servicio, terminó estrellando su disparo al poste para que luego el balón abandonara la cancha. El encuentro se vio interrumpido en un par de ocasiones luego de que en la grada, dos personas sufrieran un desmayo y también, se escucharan gritos homofóbicos contra Kylian Mbappé.

Pese a las protestas en su contra, fue el propio atacante francés quien terminó por sentenciar el partido en el 74' con una jugada que tomó por sorpresa a la defensiva rival. Un pelotazo desde la propia cancha del Real Madrid y luego un centro certero de Brahim Díaz dejaron a Kylian de frente al arco vacío luego de que el arquero del Valencia intentara cortar el servicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui