Regresa la fiesta a la H: Presentan oficialmente a Hermosillo como sede de la Serie del Caribe 2027

Hermosillo, Sonora.- Luego de 13 largos años, por fin la gran fiesta beisbolera de la región volverá a Sonora, ya que el sábado 7 de febrero en Guadalajara, la Confederación del Caribe presentó oficialmente a Hermosillo como la próxima sede de la Serie del Caribe 2027.

Fue durante la tradicional Asamblea donde Juan Francisco Puello Herrera, Presidente de la Confederación del Caribe, acompañado por Salvador Escobar, Presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), así como directivos de las ligas miembros de la confederación, quienes se encargaron de darle la 'patadita' de la suerte a la capital de Sonora.

Entendiendo la responsabilidad que conlleva albergar este evento, el Ing. Pablo de la Peña, Director General de Naranjeros, también hizo acto de presencia en la reunión y destacó que la ciudad cuenta con las credenciales suficientes para albergar este evento, ya que cumple en rubros como hotelería; además, tiene un estadio de primer nivel como lo es el Fernando Valenzuela.

El presiente de la LAMP, Salvador Escobar acudió a la Asamblea

Además, el directivo del club de Hermosillo aseguró que la afición siempre responde cuando se trata de llevar a casa un torneo internacional, como en este caso es el de la también llamada serie mundial latinoamericana, donde además México partirá como principal defensor, ya que este sábado los Charros de Jalisco se quedaron con la corona.

Durante la ceremonia de clausura de la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, se realizó el pase de estafeta para que en febrero de 2027 la capital de Sonora reciba por séptima ocasión en su historia este torneo. El Ing. Pablo de la Peña fue el representante de Hermosillo y la estafeta fue entregada por el comité organizador de la Serie del Caribe 2026 encabezado por Luis Alberto González, quien fue acompañado por directivos de Charros de Jalisco.

Mientras que en la velada fungieron como testigos el comisionado de la Confederación del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, y el presidente de la LAMP, Salvador Escobar, así como las mascotas oficiales de Naranjeros, Beto Coyote y Tequiliano de Charros de Jalisco.

Beto Coyote y directivo de Naranjeros en la presentación oficial

Con este anuncio, ya son tres años consecutivos donde México será el encargado de albergar la Serie del Caribe; en 2025 el torneo se trasladó al Nido de Mexicali, este año Jalisco abrió sus puertas al torneo, mientras que el siguiente año seguirá la fiebre beisbolera en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui