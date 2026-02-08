Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y suma su segundo Vince Lombardi

California, Estados Unidos.- Hay un dicho deportivo que dice que una sólida defensa no solo gana partidos, sino que también asegura campeonatos, y quedó demostrado en el máximo evento de la NFL, el Super Bowl. Los Seattle Seahawks neutralizaron por completo durante tres cuartos a los New England Patriots, para superarlos 29-13 y así convertirse en los nuevos dueños del Super Tazón.

A las 16:40 horas (tiempo de Sonora) se dio la patada inicial y comenzó el Super Bowl LX, ante un lleno total en el Levi’s Stadium. Fue a través de un gol de campo cortesía de Jason Myers como los Seahawks rompieron el cero en el marcador. Para el segundo cuarto, nuevamente Jason Myers no falló y aprovechó su oportunidad para poner la pizarra 6-0.

For the first time since the 2013 season, the Seattle Seahawks are Super Bowl champs! uD83CuDFC6 pic.twitter.com/jFdHDmYWkv — NFL on ESPN (@ESPNNFL) February 9, 2026

Durante la primera media hora de juego, Drake Maye y los Patriots lucieron completamente perdidos, dominados por la defensa de Seattle. Inclusive nuevamente, con la misma fórmula, Jason Myers ejecutó perfectamente su pateo y los Seahawks se fueron al descanso con la pizarra 9-0.

Llegan los touchdowns

En el tercer cuarto, otra vez con gol de campo, los de Seattle aumentaron la ventaja; además, en ese periodo, Sam Darnold dijo presente en el Super Bowl y dio su primer pase de touchdown para aumentar la ventaja de Seattle 19-0. Drake Maye despertó en el cuarto con su primer pase de touchdown y los Patriots se acercan 19-7, pero no fue suficiente, ya que a tan solo minutos del silbatazo final, los Seahawks se apuntarían sus tres rayitas.

La noche de pesadilla para los seis veces campeones de la NFL llegaría cuando la defensa de los también conocidos como Halcones Marinos interceptó a Drake Maye y se apuntó otro touchdown. Aunque en los últimos dos minutos del partido los Patriots responderían con otro pase de anotación de su joven mariscal de campo, no sería suficiente y los de la Nacional se llevarían a casa el trofeo.

the vibe in seattle rn pic.twitter.com/AEAwTuyUAb — NFL (@NFL) February 9, 2026

Con esto, Seattle sumó a sus vitrinas su segundo Super Bowl de su historia y marca una nueva era en la NFL. Además, Jason Myers entró a los libros de récords al ser el único pateador que hace 17 unidades en el máximo evento deportivo de los emparrillados.

Fuente: Tribuna del Yaqui