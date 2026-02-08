Tecos hace valer su localía y termina con el paso perfecto de los Cimarrones de Sonora

Zapopan, Jalisco.- Los Tecos de Jalisco en su casa y ante su gente, frenaron el ascenso de los Cimarrones, poniéndole fin a los 9 partidos sin conocer la derrota que llevaba el club de Sonora durante la Liga Premier del futbol mexicano (tercera división profesional).

Los de la H cayeron por marcador de 2-1 en Zapopan, pero a pesar de ese resultado se mantienen dentro de los mejores de la competencia, ubicados en la cuarta posición con un total de 36 unidades, a tan solo dos puntos del segundo lugar, que son los Tigres de Álicia.

Desde el inicio, ambos equipos salieron por el resultado, generando opciones de peligro en busca de abrir el marcador con disparos de larga distancia, pero no fue hasta la segunda mitad que llegó la fiesta; Tecos logró tomar ventaja al minuto 57, luego de un tiro libre ejecutado por José Casillas.

Finaliza el partido ??uD83CuDFDF?#AquiEstamos | Laboratorio Bioquímico San José pic.twitter.com/c4PH7S7Fke — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) February 7, 2026

A pesar de tener dominio los Cimarrones, al minuto 80 los locales terminarían por sentenciar el partido; Iván Ramírez aumentó la ventaja con un disparo de media vuelta para poner el 2-0. Aunque en tiempo agregado Aldo Serna anotó con disparo de larga distancia, no fue suficiente y los de Hermosillo cayeron 2-1.

Con este resultado, los de Sonora terminaron con su racha de nueve juegos consecutivos invictos en el certamen. El próximo encuentro de Cimarrones de Sonora será el viernes 13 de febrero cuando reciban a Tritones de Vallarta, donde parten como favoritos.

Clásico hermosillense

Por otra parte, Cimarrones de Sonora TDP consigue el triunfo en casa al derrotar 2-1 a Xoloitzcuintles de Hermosillo en partido correspondiente a la fecha 13. El marcador se abrió al minuto 57, cortesía de Martin Zamorano, que se encontró un balón dentro del área para rematar en diagonal poniendo el 1-0.

uD83DuDC0FuD83DuDCAA Gran partido en la cancha pic.twitter.com/BXHolcTwZd — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) February 7, 2026

Xolos logró empatar gracias a Pabel Valles al minuto 65; posteriormente, Martin Zamorano consiguió su doblete con disparo desde fuera del área al minuto 66 para poner el 2-1 con el que aseguraron los tres puntos ante el otro combinado de Hermosillo. Con este resultado, Cimarrones aumenta la racha a 12 juegos consecutivos sin perder ante Xoloitzcuintles.

Fuente: Tribuna del Yaqui