Acelera a fondo: El mexicano 'Checo' Pérez estrena el Cadillac F1 en las pistas de Bahréin

Ciudad de México.- Luego de una espectacular presentación ante el mundo durante los comerciales del Super Bowl LX en San Francisco, California, el equipo Cadillac F1 estrenó en pista el auto con su nueva decoración que ha llamado poderosamente la atención.

Fue el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez quien estuvo en los controles del monoplaza este lunes en el circuito de Sakhir en Bahréin; la pista donde el tapatío ganó por primera vez en la Fórmula 1 fue el escenario donde el monoplaza estadounidense rodó por primera vez con su decoración oficial de carrera, en colores blanco y negro.

¡El Cadillac ya rueda en Baréin!



Así luce en pista el diseño que vimos ayer en el Super Bowl y en Nueva York. El equipo estadounidense completa su segundo Filming Day con Checo Pérez y Valtteri Bottas al volante.



De cara a los test oficiales del 11 al 13 de febrero en la misma pista, Cadillac mandó su auto a la pista para realizar dos días de filmación en la temporada; se estima que 'Checo' recorrió 200 kilómetros al volante en la jornada. Tras bajar del monoplaza, el tapatío destacó la importancia emocional y técnica de ver el proyecto finalmente materializado en la pista.

"Ayer y hoy marcan otro paso importante en el viaje del equipo en la Fórmula 1. Lanzar nuestra decoración para la temporada es un momento especial para todos los involucrados, porque realmente resalta el nivel de esfuerzo que se está realizando para superar los límites mientras ingresamos al deporte por primera vez", declaró Pérez.

El auto rodó en pista durante una sesión de pruebas

"Ahora tenemos una gran oportunidad de aprovechar este impulso en las próximas pruebas de Bahréin, mientras seguimos aprendiendo más sobre de qué es capaz el coche. Sé que nuestros fans nos apoyarán mientras corremos con esta decoración".

Por su parte, el coequipero del mexicano, el finlandés Valtteri Bottas, se mostró impresionado por la velocidad con la que la escudería pasó de la alfombra roja a la línea de meta. El finlandés subrayó que la prioridad absoluta ahora es el rendimiento puro. "Ahora estamos totalmente enfocados en maximizar cada vuelta durante las pruebas de pretemporada para comprender el paquete del auto y ponernos en la mejor posición posible para comenzar con todo en Melbourne. No puedo esperar a que los fans vean el coche en la pista".

