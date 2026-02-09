Definen ruta del beisbol y softbol rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) anunció este lunes la ruta que deberán seguir las selecciones nacionales para poder sellar su boleto a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estados Unidos, como país sede tendrá un lugar automático en los torneos de beisbol y softbol de las Olimpiadas, y las dos mejores naciones de la zona de las Américas en el Clásico Mundial de Beisbol del próximo mes también obtendrán plazas.

México buscará su boleto en el Clásico Mundial

De esta manera, la novena mexicana podría clasificarse el próximo mes y ser el primer representativo de nuestro país con boleto olímpico. Para ello, tienen que terminar como alguno de los dos mejores equipos de América en el próximo Clásico Mundial, tomando en cuenta que Estados Unidos ya tiene boleto por ser local.

Además de México, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico y Venezuela competirán en el Clásico. Un equipo de Asia y un equipo de Europa-Oceanía podrán clasificarse mediante el torneo Premier 12 de la WBSC a disputarse este noviembre.

Japón es el actual monarca de este deporte

Además, las Grandes Ligas esperan que sus jugadores puedan participar en el torneo de seis naciones, que se escenificará en el Dodger Stadium del 13 al 19 de julio durante lo que podría ser un descanso ampliado del Juego de Estrellas. Se necesita un acuerdo con la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas para conseguirlo.

El softbol también tiene definido su camino



El torneo olímpico de softbol de seis equipos se jugará del 23 al 29 de julio en el OKC Softball Park en Oklahoma City, Oklahoma. Una nación se clasificará en las Finales de la Copa Mundial de Softbol Femenino en abril de 2027, tres en eventos de clasificación continental en 2027 y una en un evento de clasificación final a más tardar el 28 de marzo.

Japón, país anfitrión, ganó el oro en beisbol y softbol en los Juegos Olímpicos de 2020 que fueron retrasados un año por el Covid-19. Después de eso, ambos deportes fueron eliminados para los últimos Juegos Olímpicos que se realizaron en París 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui