Hay goleador para rato: Toluca anuncia renueva contrato de su delantero estrella, Paulinho

Toluca, Estado de México.- Este lunes 9 de febrero de 2026, el Deportivo Toluca anunció la renovación de contrato del tricampeón de goleo, João Paulo Días Fernandes, mejor conocido como Paulinho, hasta el año 2029. Con esta noticia, los Diablos Rojos deja en claro su compromiso por ir en busca de un tercer título de Liga MX de forma consecutiva, con el portugués comandando el ataque y siendo un pilar importante en el proyecto deportivo de la institución. Esta confirmación viene a traer tranquilidad en la afición, la cual podrá seguir disfrutando del talento de su goleador.

El originario de Barcelos, Portugal, llegó a México en 2024, proveniente del Sporting Club de Portugal de su país natal y su impacto fue inmediato en el balompié nacional. En su primer torneo, el futbolista registró 13 goles y se coronó como campeón de goleo. En las siguientes dos temporadas, el jugador de 33 años marcó 29 tantos en 30 partidos disputados, siendo clave en la obtención del bicampeonato por el equipo dirigido por el argentino Antonio 'El Turco' Mohamed.

Soñar con ganar, con pertenecer, con lograr cosas grandes en mi equipo. Hoy, ese niño puede mirar de frente su reflejo y sonreír. Viniendo de una tierra de navegantes, cruzaste el océano como los viejos tiempos: con valentía, con ilusión y con la certeza de que el destino también se construye".

Hay tiempo por delante para seguir conquistando sueños, al menos hasta el 2029. Sigue soñando, el niño estaría orgulloso. Con cariño, Paulinho", expresó el portugués a través de un emotivo video que compartió el club escarlata y en el que se hizo oficial su renovación de contrato.

Seguiremos conquistando sueños juntos uD83CuDDF5uD83CuDDF9uD83DuDC79 pic.twitter.com/1H0r0yxsaY — Toluca FC (@TolucaFC) February 9, 2026

Blindan el mediocampo

Aunado a la renovación de Paulinho, la directiva de Toluca también extendió el vínculo contractual del mediocampista argentino, Franco Romero. El mediocampista ha sido fundamental en el equilibrio del equipo, aportando orden, intensidad y sacrificio en el centro del campo, consolidándose también en una pieza clave dentro del esquema de 'El Turco' Mohamed. Con un video en redes sociales, la institución confirmó la renovación de Romero hasta diciembre del año 2029.

¿Tachos negros? ?? Franco Romero estará más tiempo con el ROJO uD83DuDC79 pic.twitter.com/q22bC3zA2X — Toluca FC (@TolucaFC) February 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui